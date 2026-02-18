顧客との会話を一次情報として資産化し企画や意思決定に生かす、顧客理解・VoC分析ソリューション提供開始

株式会社ACESは2月13日に、商談・面談などの会議データ活用ソリューションの第一弾として、「ACES Meeting Intelligence｜顧客理解・VoC分析ソリューション」の提供開始を発表した。商談や顧客との会話データを「使える一次情報」として資産化し、リアルな顧客の声（VoC）に基づく企画・戦略立案を支援するという。

同ソリューションは音声認識・構造化技術を用いた「ACES Meet」や、企業のDXをAIソリューションで支援してきた同社の知見を活かし開発。商談の自動記録から文脈を含んだ分析、組織への定着までを支援することで、現場と企画の情報の断絶を解消し、意思決定の質とスピードの向上を図るという。

同社によると、生成AIにより商談の記録や議事録ツールの導入が進む一方、「書き起こし」が蓄積されるだけで活用されない状態も多くみられるそうだ。これに対して同ソリューションでは、現場の負担を最小化するとともに、収集したデータを戦略や企画に直結させるプロセスの構築を図るという。

ACESは、高精度なAI議事録ツールを基盤に、現場の生産性を上げながらデータの蓄積、資産化を図る。データ資産から「インサイト」を獲得する。分析に必要な情報を自動でタグ付けし、多様な分析が可能なデータ基盤を構築するという。また、豊富なノウハウを有する専門家が要件設計・基盤構築・活用浸透までを一気通貫で支援するとしている。