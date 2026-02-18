映像の解析AIとAIエージェントを連携させ、工場設備の予知保全を自動化 「AQ-AIエージェント Facility-Ops」提供開始

アジアクエスト株式会社は2月12日に、同社が提供するAIエージェント搭載型業務効率化サービス「AQ-AI エージェント」シリーズにおいて、監視カメラ映像の解析AIとAIエージェントを連携させ、工場設備の予知保全を自動化するサービス「AQ-AIエージェント Facility-Ops」の提供開始を発表した。製造工場などの現場における点検・監視業務の人手不足や、判断の属人化といった課題に対し、AIエージェントが現場の状況を理解し、対応判断を支援。保全業務の高度化と効率化を図るという。

「AQ-AIエージェント Facility-Ops」は、新規センサーの導入を前提とせず、既存の監視カメラ映像を活用し、AIが設備や作業環境の状態変化を検知。その情報をAIエージェントが受け取り、状況を理解したうえで、次に取るべき行動を判断し支援するという。

例えば、軽微な変化であれば担当者への通知に留め、異常の兆候が見られる場合には点検を促すなど、状況に応じた判断を行う。判断結果はダッシュボードに集約され、必要に応じてアラートとして通知。異常を兆候段階で捉え、設備のダウンタイムや事故を未然に防ぐことに寄与する。

特徴に挙げられているのは、「検知」と「判断」を分離・協調させたマルチAIエージェント構成。既存の監視カメラ映像を活用し、物品の放置や欠品、保護具の未着用など人の目で常時監視することが難しい状態変化を、「映像×機械学習」によって“兆候レベル”で検知するとのこと。

また、検知した兆候を単に異常として通知するのではなく、AIエージェントが過去事例や運用ルールを踏まえ、深刻度・緊急度を評価。対応の要否や優先順位を判断する。AIの判断結果を現場映像と統合してダッシュボードを構築し、「何が起きているか」や「今すべきこと」を一目で分かる状態にし、必要に応じてアラートを自動発報するという。