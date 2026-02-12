水田除草ロボット「ミズニゴール」2026年モデル発表　レンタル、販売、農家間のシェアリングの3形態で提供

株式会社ハタケホットケは2月10日に、水田除草ロボット「ミズニゴール」2026年モデルの予約受付開始を発表した。同モデルでは従来比2倍の作業効率を実現したとのこと。レンタル、販売、農家間のシェアリングの3形態で提供するという。

「ミズニゴール」は水田の自動除草ロボット。走行しながら田んぼの水を濁らせて、稲の栄養を奪う雑草の光合成を遮りつつ、付属のブラシで田面を引っ掻いて物理的に除草することで、除草作業を自動化するという。

最新の2026年モデルでは、準天頂衛星みちびき対応GNSS搭載し、自動運転システムの変更による精度を向上。ハタケホットケから貸与するGNSS計測機にて田んぼの頂点の座標（最大15角形まで対応）を計測。走行データ（Waypoint）を作成してデータを機体に格納。利用者は田んぼ番号を選択することで自動走行が可能だという。

また、モーターの最適化による省電力化に成功し、バッテリー可動時間が増加。加えて、ブラシ角度を多段階に可変できる機能を搭載し、稲の生育ステージと雑草の成長に合わせて、引っ掻き強度を調整できるようになったとのこと。

従来のブラシ幅の2倍となる4条幅（1200mm）のブラシ搭載モデルも登場。稲への負担を軽減すると同時に、生産性の向上を実現したという。高重量の大型除草機では複数回田んぼに入ると硬盤層へのダメージや旋回時に稲をつぶしてしまうといった課題があったが、今回のアップデートによって中規模から大規模農家向けにも推奨できるとしている。

提供形式については従来「ミズニゴール」は小規模農家を想定したレンタル提供、または農家や地域事業者が近隣でシェアレンタルできる「地域サポーター制度」による提供を行ってきたが、補助金を活用した購入ニーズもあることから2025年から試験的に販売提供も開始。今シーズンもレンタル、販売、シェアリングの3つの形態で提供するという。