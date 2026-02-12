社内の書類やマニュアルなどを統合し誰もがアクセスできる環境を提供、AIエージェント「GenAi WorkAgent」提供開始

株式会社GenAiは2月9日に、社内の書類・規定・マニュアルなどの情報を統合し、社員が容易にアクセスできる環境を提供するAIエージェント「GenAi WorkAgent」の提供開始を発表した。「誰に聞けばいいかわからない」「忙しそうで聞けない」といった理由で業務が止まってしまう課題を、「GenAi WorkAgent」が社内の相談窓口となる仕組みで解消し、組織の生産性向上を支援するという。

「GenAi WorkAgent」ではこれまで散在していたバックオフィス関連マニュアル、業務マニュアル、クレーム対応マニュアルなどをまとめ、新人からベテランまでが必要な情報に迅速にたどり着ける状態を構築する。特徴として、規定やマニュアルの該当ページを自動で参照し、関連情報をセットで提示。迅速かつ正確な対応を支援する。また、状況に応じて必要な書類や提出先、期限をナビゲートし、業務の進行をスムーズにサポートするとしている。

問い合わせが増えるほど賢くなるナレッジ循環の特徴も備えており、新しい問い合わせや解決事例を自動で整理し、次回の回答精度を向上。組織内ナレッジを継続的に改善するとのこと。また、顧客対応時に統一されたトーンや禁止表現をリアルタイムでチェックし、対応品質の一貫性を確保するとしている。

「GenAi WorkAgent」では従来のボット／FAQ検索／RPAでは対応が難しかった領域まで支援し、業務の滞り解消を通じて、人材の定着率向上や生産性の改善、サービス品質の安定を支援するという。