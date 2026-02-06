ALE、人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」を発表、2028年度の実証を目指す

株式会社ALEは2月4日に、人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」の概要を発表した。高度約400キロメートルの地球周回軌道に打ち上げた人工衛星から、流星の源となる独自開発の金属球を放出し、人工的に流れ星を発生させる。同プロジェクトの実証を2028年度内に行うことを目指しているという。

ALEによる人工流れ星は、天然の流れ星と比べてゆっくり流れることが特徴だという。また、人工流れ星の観測を通じて、流れ星が発生する高度60～80キロメートルの中間圏における大気成分や風速などのデータを取得できるとのこと。同社では、得られた観測データをサイエンスコミュニティに提供し、高層大気の科学研究に貢献するとしている。

また、プロジェクトの始動とあわせて同社は、株式会社PR TIMES、auエネルギー&ライフ株式会社、タカラスタンダード株式会社、トラスコ中山株式会社の4社と、プロジェクトにおけるコーポレートパートナー契約を締結。連携プロジェクトを実施する。

PR TIMESとは、「Starlight Challenge」の認知拡大を図る「地上の星プロジェクト」を実施。賛同企業をその企業理念とともに募り、「地上の星」として鑑賞できるイベントを実施するとのこと。auエネルギー &ライフとは、「auでんき」の仕組みを活用した小売電気プラン「流れ星でんき」を2026年2月4日から全国でサービス提供を開始。両社の協業を通じ、人工流れ星実証プロジェクトを後押しする応援型の電力プランだという。契約者限定特典として、宇宙開発の現場を体験する機会や人工流れ星の放出試験の見学などへの参加機会を提供するという。

タカラスタンダードとは、ホーローパネルを使った技術実証を行う。ホーロー素材の宇宙耐性の確認および今後ミッションへの導入可能性、ホーローへの特殊印刷技術によるカラー印刷の実証を目的にしているという。トラスコ中山とは、同社の取引先企業などへプロジェクトのPRを行うとともに、日本国内での宇宙産業活性化のための取り組みを実施するという。「Starlight Challenge」では、コーポレートパートナーとの連携・協業を通じて、単なる宇宙イベントにとどまらず、人々に夢を届けるとともに次世代が宇宙や科学に興味を持つきっかけを創出したいとしている。