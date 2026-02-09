質問項目の自動作成や追加質問の提案、記事作成を支援　「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）リリース

AI編集アシスタント「StoryHub（ストーリーハブ）」を提供するStoryHub株式会社は2月5日に、「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）のリリースを発表した。「質問項目の自動作成」や「インタビュー中の追加質問提案」、「記事の作成」をサポートすることで、インタビュー時の不安解消と、信頼性の高いストーリー発信を支援するという。

「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）は、インタビューの準備から実施、振り返り、記事化までをAIがサポートするインタビュー支援アプリ。「StoryHub」のユーザーであれば利用が可能。主な特徴としては3点が挙げられている。

・インタビュー目的に合わせて質問項目を1分で自動作成：

インタビュー前にインタビューの目的を入力すると、AIが自動で質問項目を作成。ユーザー自身で質問を追加したり、変更・削除したりすることも可能。

・インタビューの進捗進行サポートや追加質問の提案：

インタビュー時に質問済みの項目にチェックがつき、簡単な要約も生成する。質問の取りこぼしを防止するとともに、内容の振り返りにも役立つという。また、文脈にあった深掘りや追加の質問を提案する機能も実装。「時間が余ってしまった」「どう深掘りすればいいのかわからない」というようなインタビュー中の不安を解消するとのこと。

・インタビューから記事作成までワンストップで：

インタビュー後に1クリックで、音声ファイルのアップロードから初稿作成までを行う機能を搭載。インタビュー直後や移動中に記事の初稿を作成するなど、記事作成の負担軽減を図る。