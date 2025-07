任天堂は7月31日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2025.7.31」(ニンテンドーダイレクト)を配信した。

「モンスターハンターストーリーズ3 運命の双竜」や「桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~東日本編+西日本編」といったシリーズの完全新作が明らかになったほか、「ゼルダ無双 封印戦記」に期待する声も。

また、スクウェア・エニックスからのHD-2D新規IP「冒険家エリオットの千年物語」が新発表され、大きな話題を呼んだ。ファンからは「オクトパストラベラーか…?」「なんだ、違うのか。でも面白そうだな」と映像を見ていくと、その次にシリーズ完全新作「オクトパストラベラー0」が発表され「なにぃぃぃぃ!?」と驚きを隠せない展開に。

以下に発表されたタイトルを箇条書き(タイトル、発売日、対応ハード)でまとめたので、参考にしてほしい。

●モンスターハンターストーリーズ3 運命の双竜(2026年)【Switch 2】

●ワンス・アポン・ア・塊魂(10月23日)【Switch】

●ホロの花札(7月31日)【Switch】

●鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2(8月1日)【Switch】

●アクアリウムは踊らない(8月1日)【Switch】

●グラディウス オリジン コレクション【Switch】(8月7日)

●スーパーロボット大戦Y(8月28日)【Switch】

●ヴァレット/VARLET(8月28日)【Switch】

●みんなのGOLF WORLD(9月4日)【Switch】

●けものティータイム(9月4日)【Switch】

●SHINOBI 復讐の斬撃(8月29日)【Switch】

●ドラゴンボール Sparking! ZERO(11月13日)【Switch/Switch 2】

●プリッとプリズナー(今冬)【Switch/Switch 2】

●パックマンワールド2 リ・パック(9月25日)【Switch/Switch 2】

●エーペックスレジェンズ(8月6日)【Switch 2】

●ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン Nintendo Switch 2 Edition(このダイレクト終了後)【Switch 2】

●チルっと焚き火ソン(このダイレクト終了後)【Switch 2】

●ドラゴンクエストI&II(10月30日)【Switch/Switch 2】

●ドラクエIII無料アップデート(このダイレクト終了後)

●ゼルダ無双 封印戦記(今冬)【Switch 2】

●龍が如く 極2(11月13日)【Switch 2】

●龍が如く 極(11月13日)【Switch 2】

●Cronos: The New Dawn(9月5日)【Switch 2】

●ペルソナ3 リロード(10月23日)【Switch 2】

●Hela(2026年)【Switch 2】

●ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ(9月30日)【Switch/Switch 2】

●ほの暮しの庭(2026年7月30日)【Switch/Switch 2】

●イースX -Proud NORDICS-(7月31日)【Switch 2】

●Dear me, I was...(7月31日)【Switch 2】

●EA SPORTS™ Madden NFL 26(8月15日)【Switch 2】

●牧場物語 Let's!風のグランドバザール(8月28日)【Switch/Switch 2】

●『スター・ウォーズ 無法者たち』ゴールドエディション(9月4日)【Switch 2】

●DAEMON X MACHINA TITANIC SCION(9月5日)【Switch 2】

●EA SPORTS FC™ 26(9月26日)【Switch/Switch 2】

●ボーダーランズ4(10月3日)【Switch 2】

●桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~東日本編+西日本編(11月13日)【Switch/Switch 2】

●冒険家エリオットの千年物語(2026年)【Switch 2】

●オクトパストラベラー0(12月4日)【Switch/Switch 2】

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

