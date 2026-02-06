ネオスは2月5日、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、10年ぶりのシリーズ完全新作「カルドセプト ビギンズ」を発表した。発売日は7月16日予定。

本作は、シリーズ累計出荷数100万本を突破したボードゲーム×カードゲームを融合させた作品。第1作の前日譚を描くオリジナルストーリーが展開し、初代開発の大宮ソフト監修のもと、カード（石板）、マップ、世界観などすべてのデザインを刷新している。

デザインには松浦聖氏を起用し、独創的なアートで多様な種族・文化を描き出す。カードの種類は400種類以上で、UIを現代仕様に再設計。1人でも最大4人でも直感的に遊べるようにしているという。

また、Nintendo Switch 2 Editonでは「おすそわけ通信」および「マウス操作」にも対応。ソフト1本あれば、ほかのユーザーとも遊べる。

数量限定の特装版も同時発売決定。Nintendo Switch用ソフト「カルドセプト ザ ファースト」のパッケージ版、「カルドセプト ビギンズ」コンプリートカードブック、サウンドトラックCD＆ダウンロードコードが同梱されている。

なお、1作目を復刻した「カルドセプト ザ ファースト」については7月30日に単体販売も予定。最新作と合わせて遊べば、より楽しめるだろう。

この発表にユーザーからは「カルドセプト新作を待ち続けた亡霊は今夜成仏しました」「腰が抜けてます」「―――!?（言語野が死ぬ音）」「ありがとうありがとう」「カルドセプト生きてたんかワレ！」「Switch 2を買う時が来た」など、喜びと驚きの声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：カルドセプト ビギンズ

ジャンル：ボード＆カードゲーム

販売：ネオス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）※Steam版の発売日は未定

発売日：2026年7月16日予定

価格：

Switch通常版：6380円（パッケージ／ダウンロード）

Switch特装版：12980円（パッケージ）

Switch 2通常版：7480円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2特装版：14080円（パッケージ）

Switch 2 Editonアップグレードパス：1100円（ダウンロード）

プレイ人数：1～4人

CERO：審査予定

©Omiya Soft. ©Neos Corporation

カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。