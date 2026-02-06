初代「カルドセプト ザ ファースト」復刻 ボード上の土地を開拓して資産を競うカードバトルゲーム 完全新作「カルドセプト ビギンズ」はファーストの前日譚を描く
ネオスは2月5日、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて、10年ぶりのシリーズ完全新作「カルドセプト ビギンズ」を発表した。発売日は7月16日予定。
本作は、シリーズ累計出荷数100万本を突破したボードゲーム×カードゲームを融合させた作品。第1作の前日譚を描くオリジナルストーリーが展開し、初代開発の大宮ソフト監修のもと、カード（石板）、マップ、世界観などすべてのデザインを刷新している。
デザインには松浦聖氏を起用し、独創的なアートで多様な種族・文化を描き出す。カードの種類は400種類以上で、UIを現代仕様に再設計。1人でも最大4人でも直感的に遊べるようにしているという。
また、Nintendo Switch 2 Editonでは「おすそわけ通信」および「マウス操作」にも対応。ソフト1本あれば、ほかのユーザーとも遊べる。
数量限定の特装版も同時発売決定。Nintendo Switch用ソフト「カルドセプト ザ ファースト」のパッケージ版、「カルドセプト ビギンズ」コンプリートカードブック、サウンドトラックCD＆ダウンロードコードが同梱されている。
なお、1作目を復刻した「カルドセプト ザ ファースト」については7月30日に単体販売も予定。最新作と合わせて遊べば、より楽しめるだろう。
この発表にユーザーからは「カルドセプト新作を待ち続けた亡霊は今夜成仏しました」「腰が抜けてます」「―――!?（言語野が死ぬ音）」「ありがとうありがとう」「カルドセプト生きてたんかワレ！」「Switch 2を買う時が来た」など、喜びと驚きの声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：カルドセプト ビギンズ
ジャンル：ボード＆カードゲーム
販売：ネオス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）※Steam版の発売日は未定
発売日：2026年7月16日予定
価格：
Switch通常版：6380円（パッケージ／ダウンロード）
Switch特装版：12980円（パッケージ）
Switch 2通常版：7480円（パッケージ／ダウンロード）
Switch 2特装版：14080円（パッケージ）
Switch 2 Editonアップグレードパス：1100円（ダウンロード）
プレイ人数：1～4人
CERO：審査予定
©Omiya Soft. ©Neos Corporation
カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。