ゲーム版「ムーミン」本日発売 冬眠中に目覚めてしまったムーミンが“初めての冬”を知るアドベンチャー
インディーゲームスタジオHyper Gamesは4月28日、Nintendo Switch／PC（Steam）向けアドベンチャーゲーム「ムーミントロール：冬のぬくもり」を発売した。価格はSwitch版が2550円、Steam版が 2300円となり、それぞれ15％オフセールを実施中。
発売記念トレーラーも公開。ナレーションはアニメ「楽しいムーミン一家」より、高山みなみさんが担当している。
本作は、トーベ・ヤンソンの「ムーミン」の物語に影響を受けたパズルアドベンチャー。春まで目覚めない冬眠中だったムーミンは、ふと冬に目覚めてしまい、“初めての冬”を体験することに。
見慣れたはずのムーミン谷は雪に覆われ、まるで別世界。人々に助けを求められたり、時には雪合戦を申し込まれたり。心あたたまる“ひと冬の冒険”をその目で確かめてみてはいかがだろうか。
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