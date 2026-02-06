ハムスターは2月5日、往年の家庭用ゲームソフトを復刻する「コンソールアーカイブス」シリーズのサービス開始を発表。同日よりNintendo Switch 2向けに配信し、2月14日からはPlayStation 5向けにも配信する。

これは「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」にて発表されたもの。これまで同社はゲームセンターのタイトルを復刻する「アーケードアーカイブス」も展開しており、復刻の再現度、丁寧さには定評がある。

記念すべき1本目は、1996年にウエップシステムから32ビットの家庭用ゲーム機（初代PlayStation）向けに発売されたスノーボードゲーム「クールボーダーズ」。雪山を猛スピードで滑走する面白さを3Dで表現しており、トリックやジャンプで魅せながらタイムを縮めていく。

もう一本は、1990年にテクモから8ビットの家庭用ゲーム機（ファミリーコンピュータ）向けに発売された忍者アクションゲーム「忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣」。主人公のリュウ・ハヤブサとなり、邪神の復活を止めるために刀と忍術で戦っていく。

映像ではそのほか、「ドラえもん」「UFO -A day in the life-」「信長の野望」「デザエモンプラス」などを紹介。とくにドラえもんは版権ものの復刻ということで注目を浴びている。

この発表を受け、ユーザーからは「個人的に一番アツかった」「待ってくれ、マジかよ」「ハムスターやるじゃん」「ドラえもんが来るなら何でもイケそう」「えー無限の可能性を感じます」など、思い出のレトロゲー復刻に期待が寄せられている。

定期的に最新情報を発信する公式番組も行なっているので、そこで復刻してほしいタイトルをコメントしてみたり、応援してみてはいかがだろうか。「第1回 コンソールアーカイバー コンソールアーカイブスローンチスペシャル！」は、本日2月6日19時より配信予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：「コンソールアーカイブス クールボーダーズ」「コンソールアーカイブス 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣」

ジャンル：スポーツ／横スクロールアクション

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：配信中（2026年2月6日） ※PlayStation 5版は2月14日から

価格：

クールボーダーズ：1200円

忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣：800円

プレイ人数：1人

©Studio ZAN Co.,Ltd. All Rights Reserved. / ©HAMSTER Corporation

©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。