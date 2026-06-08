任天堂「ニンダイ」6月9日23時から 放送時間は“約50分”
任天堂は6月8日、公式情報番組「Nintendo Direct 2026.6.9」（ニンダイ）を、2026年6月9日23時より放送すると発表した。
2026年後半に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトの情報をお届けするという。放送時間は約50分と長尺だ。
この発表にユーザーは「マジでキタァァ！」「50分…これは期待しか！」「うぉぉぉぉ！」「びっくりした…」「ゼルダ40周年記念、来い！」「ニンダイまでやるのかよ。どんだけゲーム発表あるんや」「ファイアーエムブレムの続報お待ちしてます！」と大盛り上がり。
ここ最近、「State of Play」「Summer Game Fest 2026」「XBOX Games Showcase 2026」など、ゲームの発表会が続いている。
「ニンダイ」としては、「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」、あるいは「Nintendo Direct 2025.9.12」以来の放送となる。
9月の発表では「マリオテニス フィーバー」や「ヨッシーとフカシギの図鑑」、「ドンキーコング バナンザ」と「Pokémon LEGENDS Z-A」の追加有料DLC、そして「ファイアーエムブレム 万紫千紅」の発表などが行われた。
今回はなにが発表されるのか、直前の告知となった形だが、ぜひ23時からリアルタイムでチェックし、このお祭りに参加しよう。
・「Nintendo Direct 2026.6.9」公式サイト
https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260609/index.html
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