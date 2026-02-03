不二子のお色気がたまらん『ルパン三世Y』全20巻で1540円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

1冊77円、全巻でも1540円！ 超特価の『ルパン三世Y』は、TV第2期の「赤ジャケ」世界観で世界を股に掛けて活躍するルパンファミリーを楽しめるファン必携の一作。実在人物のパロディやお色気要素など、ルパンらしさ全開です！

モンキー・パンチ版だとアニメ版の鬼太郎と水木版の鬼太郎くらいの差があるけど

山上版だとアニメ版のルパンから一番しっくり来るかもしれん

ルパン三世Y

山上正月 (著), モンキー・パンチ (著)

全20巻（完結）

1540円

第1巻

77円 (88%オフ)

作品紹介

プロットはいつものルパン三世シリーズ。神出鬼没の大泥棒ルパン三世、早撃ちガンマンの次元、居合抜きの達人にして斬鉄剣の使い手の五エ門、謎の女・峰不二子に、ルパンの宿敵・銭形警部。おなじみの面々に加えて、ビル・ゲイツやらカダフィ大佐やらといった実在の人物までパロディ登場し、エピソードに関しては盗みのトリックで魅せる話やルパンの世界観らしいなんちゃってSFまでかなり幅広く、まさにテレビシリーズ2期のノリ。また、不二子ちゃんに関してはかなりお色気担当として活躍する場面が多く、そのあたりは初期の第1期に通ずるようなところもあります（後半はだなんだか子供っぽいキャラになっちゃってますが）。



各巻ごとに複数のエピソードが収録されたオムニバス式の漫画なので、とりあえず全巻揃えておいて、ちょっとルパン成分を補給したいぞ、ってときに、好きな巻を開いてお気に入りのエピソードだけ読むのがおすすめ。個人的には第1巻から5巻あたりまでのエピソードが好き！