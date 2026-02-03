Kindle漫画セール情報「推し漫」 第31回
不二子のお色気がたまらん『ルパン三世Y』全20巻で1540円！【Kindle漫画セール情報】
2026年02月03日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
1冊77円、全巻でも1540円！ 超特価の『ルパン三世Y』は、TV第2期の「赤ジャケ」世界観で世界を股に掛けて活躍するルパンファミリーを楽しめるファン必携の一作。実在人物のパロディやお色気要素など、ルパンらしさ全開です！
モンキー・パンチ版だとアニメ版の鬼太郎と水木版の鬼太郎くらいの差があるけど
山上版だとアニメ版のルパンから一番しっくり来るかもしれん
|Image from Amazon.co.jp
|ルパン三世Y ： 1 (アクションコミックス)
ルパン三世Y
山上正月 (著), モンキー・パンチ (著)
全20巻（完結）
1540円
第1巻
77円 (88%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
各巻ごとに複数のエピソードが収録されたオムニバス式の漫画なので、とりあえず全巻揃えておいて、ちょっとルパン成分を補給したいぞ、ってときに、好きな巻を開いてお気に入りのエピソードだけ読むのがおすすめ。個人的には第1巻から5巻あたりまでのエピソードが好き！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
エンタメ「これではただのうまいだけの料理だわ！」それではあかんのか？とツッコまずにいられない『鉄鍋のジャン』全13巻88円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第29回
エンタメ圧倒的なメカ描写と重厚な人間ドラマで描く「許されざる正義」の行方 劇場版『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で1712円！【Kindle漫画セール情報】
-
第28回
エンタメ魅せるのは勝負ではなくその生き様 『伝説の雀鬼ショーイチ』が1冊55円！全24巻で1320円！【Kindle漫画セール情報】
-
第27回
エンタメアニメ第4期も制作が進行中の『とある科学の超電磁砲』原作漫画が最大67%オフ・181円からとお求めやすく！！【Kindle漫画セール情報】
-
第26回
エンタメこのまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第25回
エンタメ「学びの本質とは何か？」を宇宙飛行士への夢を追う姿から描く『ありす、宇宙までも』全巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第24回
エンタメ制服×ビキニアーマー＋ぶっ壊れ武器という作者の欲望が詰まった青春冒険譚『放課後！ダンジョン高校』が全11巻で847円！【Kindle漫画セール情報】
-
第23回
エンタメ猫に育てられた竜と竜が育てた猫たちが紡ぐファンタジー『猫と竜』が1、2巻無料！ 全巻50％ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第22回
エンタメ第2巻のカバーイラストの破壊力よ、藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が38%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第21回
エンタメシュールな恐怖と笑いのブレンド『悪魔二世』第1巻が110円、第2巻がほぼ半額！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ