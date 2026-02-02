医療用画像処理ソフトウェア「Holoeyes MD」Ver. 3.2リリース、症例共有を可能にするLibrary機能など実装

Holoeyes株式会社は1月27日に、医療用画像処理ソフトウェア「Holoeyes MD※」の最新バージョン（Ver. 3.2）をリリースした。このアップデートで、施設を越えて3Dモデルの閲覧を可能にする「Library機能」を実装。同時に、「Navi view機能」のマルチデバイス対応（Apple Vision Pro, Meta Quest等）を拡充した。

※一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム、販売名：医療用画像処理ソフトウェア Holoeyes MD、クラス分類：クラスⅡ (管理医療機器)、認証番号：302ADBZX00011000、認証日：令和2年2月28日

「Holoeyes MD」は、医療機器認証を受けた医療用画像処理ソフトウェア。CTやMRIなどの医用画像をクラウド上で空間コンピューティングに対応した3Dモデルへ変換し、仮想空間および現実空間に表現する。外科領域を中心に術前シミュレーションなどの診療を支援するツールとして活用されている。

今回のVer. 3.2 アップデートのポイントに挙げられているのは、「Library機能の拡充：施設を越えた医療知見の共有」と「Navi view機能の対応拡大：最新デバイスによる円滑な視点共有」の2点。

Library機能の拡充：施設を越えた医療知見の共有

これまで提供していた標準的なサンプルモデルに加え、患者から第三者提供への同意（二次利用許諾）を得た他施設の3Dモデルを、クラウド経由で閲覧可能になった。これにより、より多様な症例の3Dモデルを自施設にいながらにして参照できるとのこと。

Navi view機能の対応拡大：最新デバイスによる円滑な視点共有

Navi view機能がApple Vision Pro、Meta Questシリーズに対応。高解像度なパススルー（外画透過）機能を備えた最新デバイスに対応することで、現実空間と3D情報を自然に融合させた多角的な視点での検討が可能なシミュレーション環境を提供する。

「Navi view機能」は、3Dモデルの「全体像」と「注視したい拡大モデル」の並列表示を可能にする。閲覧者の視点位置と視線方向がリアルタイムに可視化されるため、「今、臓器のどの部分を、どの角度で見ているか」を客観的に把握、共有できるという。