このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第32回

性癖に貴賤なし『異種族レビュアーズ』が1冊88円、全11巻で1323円【Kindle漫画セール情報】

2026年02月04日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　今回の推し漫は『異種族レビュアーズ』です。全11巻刊行で全巻通して88%オフの1323円。1冊あたり88円でございます。

　本作、タイトルだけだと内容が良く分かりませんが、要するにファンタジー世界を舞台にした異世界風俗ギャグ漫画で、かわいい絵柄も相まって「エロ」というよりは「エッチ」、くらいのニュアンスです。

　ファンタジーではエルフが人気ですが、見た目が若くても実際は500歳ってどうなのよ、みたいなところから妄想を膨らませて、もしもエルフや獣人が風俗嬢であったなら、人間は、エルフは、他の種族はそれぞれどんなレビューをするのか？　というのを11巻にも渡って描いています。よくネタが尽きないな…というかよくこれだけの性癖を網羅したなというのが正直なところ。あなたの性癖に合致する回もきっとある！ そんな漫画です。

全巻の購入はこちら(Amazon)

人間がフリ◯レンやディ◯ドに恋するのは間違いなのか？

Image from Amazon.co.jp
異種族レビュアーズ (ドラゴンコミックスエイジ)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

異種族レビュアーズ
masha (著), 天原 (原作)
全11巻（完結）
1323円
第1巻
88円 (86%オフ)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　ファンタジー世界の性について真面目に（？）研究したら、こうなった的漫画。

　人間やエルフや妖精が共生するファンタジー世界で、異種族間の性風俗店を真面目にレビューし続ける冒険者たちの、爆笑とムフフの異文化交流コメディ。もともとハーフエルフなんていう人間とエルフのハーフも存在するわけだし、異種族間性交はあり、という前提なんですよね、ファンタジーって。

　人間の冒険者スタンク、エロ好きなエフルのゼル。冒険者の集う酒場に張り出された冒険情報の中で、一際多くの読者を惹きつけるのが、性癖が違う2人がそれぞれにレビューした風俗嬢の記事だった。種族ごとに違う性的嗜好から語られる、ファンタジー世界の住人の魅力──。2020年にTVアニメ化して伝説に。異文化理解をエロとギャグに包んでかわいい絵柄でトッピングした怪作！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中