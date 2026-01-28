駅直結拠点を活用した「送迎拡張型アフタースクール」、「ねんりんkids JR住道駅校」が2026年春に開校

hab株式会社は1月23日に、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）および株式会社JR西日本イノベーションズと共創し、駅直結拠点を活用した「送迎拡張型アフタースクール」の第1校として、「ねんりんkids JR住道駅校」を2026年春に開校すると発表した。

「送迎拡張型アフタースクール」では、従来のアフタースクール機能（宿題サポート・遊び場の提供など）の枠を越え、学校終了後の習い事施設までの送迎や駅での仕事体験などJR西日本ならではの学習・体験プログラムを組み合わせる。これにより、共働き家庭を中心とした保護者の「時間」と「移動」の課題や、子どもの放課後の安全への懸念の解消を目指すという。

開校概要

・名称：ねんりんkids JR住道駅校

・対象児童：小学校1年生～小学校3年生

・開校時期：2026年春

・入会申込開始：2026年1月24日

・専用HP：https://nenrinkids.jp/

また、habはJR西日本イノベーションズと資本業務提携を実施した。今後、駅を拠点とした放課後サービスの共同開発・運営体制の強化、JR西日本グループアセットの活用による学習・体験プログラムの高度化、沿線エリアへの段階的な展開に向けた事業検証・オペレーション整備、子育て世帯の“移動課題”を起点とした、新たな地域サービスの創出を中心に、連携を深めて行くとしている。