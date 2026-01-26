【本日から】ローソン「50％増量」開幕！盛りすぎロールケーキや焼そばが登場＜1週目＞

ローソンが、またやってくれます！



ローソンでは、好評の「盛りすぎチャレンジ」を1月27日より4週にわたって開催します（一部商品は1月26日から発売）。



「盛りすぎチャレンジ」は、価格据え置きで具材や重量などを増量した商品を展開するフェア。2023年2月の初開催以降、たびたび実施され、その都度話題を集めてきました。2025年6月・11月には、ローソン50周年に合わせて“50％増量”企画を実施。

今回も「盛りすぎチャレンジ」は、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して発売します。



4週にわたり計35品展開します。



本記事では、第1週目となる1月27日（※一部商品は26日）発売の商品を紹介します。



ローソン「盛りすぎチャレンジ」

1週目（1月26日～）発売の商品をチェック！

【1月26日（月）発売】

▲盛りすぎ！プレミアムロールケーキ（214円）

従来品の「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約50%増量。北海道産生クリーム100%使用で、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。

※1月26日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ソース焼そば（538円）

従来品の「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増量。ジューシーでコクのある甘めのソースで仕上げた焼そば。

※ナチュラルローソンでの発売はない

【1月27日（火）発売】

▲盛りすぎ！ポテトたまごサンド（297円）

従来品の「ポテトたまごサンド」と比較して、ポテトサラダを約50％増量し、3層仕立てにしたサンドイッチ。にんじん、玉ねぎ、ハムを使用したポテトサラダと、たまごサラダ、レタスを組み合わせた。

※1月13日発売の商品と比較

▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり（192円）

従来品の「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。高菜と明太子を組み合わせた、ごはんが進む旨味のあるおにぎり。

※1月13日発売の商品と比較

▲盛りすぎ！カツカレー（中辛）（697円）

従来品の「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」と比較して、とんかつを1枚追加し、50%以上増量の2枚仕立てにした。三元豚ロースを使用した厚切りロースカツと、スパイスの芳醇な香り、コクとまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛カレー。

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗（約9800店）にて発売

▲メガホットコーヒー（260円）

従来品の「ホットコーヒー（L）」と比較して、量が約50%以上多いメガサイズを、Lサイズと同価格で提供。

※1月27日（火）～2月9日（月）の期間、メガホットコーヒー100円引セールを実施

▲ハッピーターン 50％増量 119g（204円）

従来品の「ハッピーターン 79g」と比較して、内容量を約50%増量。あまじょっぱいパウダーがクセになる味わい。

▲ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50％増量 93g（130円）

従来品の「ポテトリングスナック なげわ しお味 62g」と比較して、内容量を約50%増量。サクッと軽い食感で、赤穂の塩を使用したシンプルな味わい。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲かむかむレモン 50％増量 46g（162円）

従来品の「かむかむレモン 30g」と比較して、内容量を約50%増量。2002年発売のロングセラー商品。



ーーーー



最初から「プレミアムロールケーキ」など目玉商品が登場！

> 1週目から「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」など、早くも目玉といえる注目商品が登場します。



お値段そのままでふだんよりボリュームアップしていて、お値打ち感たっぷり！ 目当ての商品を逃さないようにチェックしてみましょう。







