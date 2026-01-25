間違いないやつ！松のや「シュクメルリかつ」 にんにく濃厚ソースがガツン

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「シュクメルリチキンかつ定食」を1月28日15時より発売します。
あの「シュクメルリ」をチキンかつ定食に
牛めしの「松屋」で販売されるたびに話題となってきたジョージア郷土料理「シュクメルリ」を、系列チェーンである「松のや」が商品化。松のやではチキンかつと組み合わせました。
「シュクメルリ」は、にんにくの風味が効いた濃厚なソースとチーズを使った料理として知られています。
▲シュクメルリチキンかつ定食 990円
※単品 シュクメルリチキンかつ 730円
にんにくの風味が効いた濃厚なシュクメルリソースとチーズを使用し、松のやの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつを贅沢に合わせたというメニューです。ゴロっとしたサツマイモも使用し、食べごたえも満点としています。
ライス、みそ汁付き。
対象店舗は一部店舗を除く全国の松のやで、松屋との併設店や沖縄店舗、PA店舗では取り扱いがありません。販売の有無については、各店舗での確認が必要です。
お久しぶりの松のやシュクメルリ
松屋で親しまれてきたシュクメルリと、松のやのチキンかつをあわせた今回の新メニュー。松のやでは2021年にも「シュクメルリチーズBigメンチハンバーグ定食」を発売したことがありましたが、今回はチキンカツとの組み合わせです。
にんにくと揚げ物の組み合わせは、ガッツリ食べたい気分のときに間違いないでしょう！
シュクメルリファンはぜひお試しを！
※価格は税込み表記です。