ドムドムバーガーとコラボ　1月29日から

コメダにボリューム系「コメドムバーガー」台湾ミンチを使用した旨辛系！

2026年01月23日 09時55分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　コメダ珈琲店は1月29日より、「台湾ミンチのコメドムバーガー」を季節限定で販売します。

コメダ×ドムドム「台湾ミンチのコメドムバーガー」

　「台湾ミンチのコメドムバーガー」は、バーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボして開発されたフードです。

　ドムドムハンバーガーが2023年に販売した「台湾ミンチのニラたまバーガー」をヒントに、名古屋発祥の“台湾ラーメン”文化を取り入れたというもの。名古屋にルーツを持つコメダ珈琲店として、地元の食文化を表現することを意識したといいます。

▲台湾ミンチのコメドムバーガー　840円～910円
　※価格は店舗によって異なる
　※持ち帰りにも対応

　しょうゆ、にんにく、唐辛子で仕上げた台湾ミンチを主役に、半熟のような食感を再現したエッグオムレツ、キャベツとオニオンスライスを組み合わせ、バンズでサンド。

　台湾ミンチは、食欲をそそる香りとしっかりした辛みが特徴とされ、そこにエッグオムレツが加わることで、辛さをまろやかに包み込み、絶妙なバランスを生み出すといいます。

　ひと口頬張れば、辛旨とふわとろのハーモニーが口いっぱいに広がるそうです！

コメダの名古屋愛がいっぱい

　本商品は、2026年の福袋に続くコメダ珈琲店×ドムドムハンバーガーとのコラボレーション第2弾。リリースによると、「コメダ珈琲店らしいボリューム感と、ドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合」させたとあります。

　名古屋らしさを意識した食材選びなど、コメダ珈琲店の名古屋愛が伝わってくるのもポイントですね。

　販売期間は1月29日から3月上旬までと予定されており、全国のコメダ珈琲店での販売ですが、一部店舗では販売されない場合があるとのこと。

　なくなり次第終了となってしまうので、店頭で見かけた際には、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

