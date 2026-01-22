290円→140円！ ケンタ「カーネルクリスピー」が2週間だけこの価格

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、1月29日から2月11日の期間開催する。

2週間限定！「カーネルクリスピー1ピース半額」

ケンタの人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」は、1998年の発売から今年で28周年を迎えるロングセラー。



今回、そんな「カーネルクリスピー」が通常価格の半額以下で楽しめる。

▲「カーネルクリスピー」290円 → 期間中は140円

「カーネルクリスピー」は、サクサクとした衣の食感と、にんにく醤油風味の絶妙なハーモニーが特徴の和テイストの骨なしチキン。

さっぱりとした鶏むね肉に、にんにくと醤油をベースとした味付けを施し、独自に開発した衣で包んで、店舗で一つひとつ丁寧に揚げて仕上げる。小麦粉とでん粉の配合にこだわっていて、軽やかで心地よいサクサク食感が特徴という。

チェックは早めに！

カーネルクリスピーが日本発祥の商品で、“天ぷら”をヒントに開発されたという逸話も有名だ。



発売以来、唯一無二の食感と味わいで愛されてきたKFC自慢の「カーネルクリスピー」を、嬉しい半額で楽しめるのはこの2週間だけ！

期間が短いので、早めのチェックがおすすめ！

（※文中の価格はすべて税込）