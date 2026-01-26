AIデータとリーガルテック、ロボットIPの可視化と価値化を支援する「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」発表

AIデータ株式会社とリーガルテック株式会社は1月19日に、ロボット開発・運用における知的財産（IP）の可視化と価値化を支援する統合型プラットフォーム「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を発表。ロボットの動作・設計・制御に関する知見を体系化し、再利用可能な知財資産として整理し、管理する仕組みを提供するという。

開発の背景には、技術ノウハウに関する課題があるという。ロボット技術の高度化が進む一方で、開発現場では蓄積されるノウハウが属人化し、企業資産として管理されずに再利用や共有が進まないことが課題となっているとのこと。また、優れた制御技術や動作知見が知財登録されずに、外部展開や事業化や収益化に結びつかない例も多いそうだ。

また、投資家や顧客に対して技術の価値を根拠とともに示すことが求められるなか、知財を可視化し、技術データとひもづけて管理する基盤の必要性も高まっているとのこと。こうした背景から両社は、生成AIと知財管理を組み合わせたIPドリブンのデータ戦略によって、ロボット技術の可視化と価値化を支援する環境を整備するという。

「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」の特徴として挙げられているのは、IPの「見える化」。抽象的になりがちな制御ロジックや設計思想をテンプレート化し、技術内容を明確に示すという。また、IPの「価値化」も特徴のひとつ。登録・管理されたテンプレートをSaaSライセンスとして提供し、ROI説明を含む事業性の提示を容易にする。こうしてテンプレート化された技術を業界横断で活用し、個人依存の知見を共有可能な企業資産へ転換するとしている。

システム構成は以下とのこと。

●AI Robotics on IDX

ロボットのR&Dデータを統合・構造化し、動作・制御・設計に関する技術知見を整理する。

●Tokkyo.Ai

抽出した技術要素を特許化支援や知財テンプレート作成に活用し、再利用しやすい形式へ整備する。

●VDR（証跡管理）

技術的裏付けとなる証跡データを安全に保全し、知財の評価・確認に必要な情報を一元的に管理する。

●SaaSライセンス機能

業界別テンプレートをSaaSとして提供し、企業が必要な知財を導入しやすい環境を整える。

●技術評価データルーム（追加要素）

技術情報を安全に共有できるデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスでの利用を想定している。

両社は今後、地方製造業やスタートアップ、大学・研究機関との連携を強化し、国内ロボットIPのストック化を進めるとのこと。あわせて、海外提供を視野に入れた知財エコシステムを構築していくという。技術の可視化と価値化を実務レベルで支援し、ロボットIPの活用機会を広げていくとしている。