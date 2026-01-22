物流・製造現場における自動搬送ロボットなどの導入を支援する包括的ソリューション「JG Robot Ready」提供開始

医療向け実写VRサービスを提供する株式会社ジョリーグッドは1月19日に、物流・製造現場における自動搬送ロボット（AGV/AMR）などの導入を支援する包括的ソリューション「JG Robot Ready（ジェイジー ロボットレディ）」の提供開始を発表した。ロボット導入前の「走行環境診断」、現場スタッフ向けの「対ロボット安全教育VR」、将来の自動化を見据えた「熟練技能デジタル伝承」の3つのサービスで構成。施設と人材を「ロボット受入準備完了（Robot Ready）」な状態へと導くとしている。

同社によると、物流・製造業界では人手不足によってロボット活用が急がれているが、日本の導入率は世界水準の1/3にとどまっているという。こうした課題は、ロボット自体の性能ではなく、受け入れる側の「環境」や「人」の準備不足に起因していると同社は指摘。ジョリーグッドでは、医療現場で培った360度VR技術と行動変容を促す教育手法を応用し、これらの産業課題を解決するために「JG Robot Ready」を開発したという。

「JG Robot Ready」は、ロボット導入の検討段階から運用定着、高度化までを支援する3つのサービス群の総称だとしている。

1.ロボット導入環境診断（Diagnostics）：

360度カメラとLiDAR搭載スキャナで現場を撮影し、AIがロボットの走行リスク（床の段差、狭い通路、通信デッドゾーンなど）を解析・可視化。ロボット導入前に「どこでエラーが起きそうか」を特定することで、手戻りのないスムーズな導入計画を支援する。



2.対ロボット安全教育VR（Training）：

人間とロボットが混在する現場向けの安全教育ソリューション。ロボットの死角からの飛び出しによる衝突や、巻き込み事故などの「ヒヤリハット」を、実写360度VRで当事者目線で擬似体験する。言葉の壁を越えた直感的な教育が可能で、外国人スタッフや短期アルバイトの安全意識を短時間で向上させるとしている。



3.熟練技能デジタル伝承（Teaching）：

ベテラン熟練工の作業を、アイトラッキング（視線計測）と360度映像で記録・解析。言語化できない「カン・コツ」をデジタル資産として保存し、新人教育用のVR教材として活用。将来的には、AIロボットの学習用教師データ（Imitation Learning用データセット）としての活用を目指すという。

同社は「JG Robot Ready」を通じて、ロボットメーカーや物流施設デベロッパー、人材派遣会社など多様なパートナーと連携し、人とロボットが安全に共生し、最大限のパフォーマンスを発揮できる社会インフラの構築に貢献していくとしている。