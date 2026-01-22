写真を撮るだけで家電や家具の製品情報や取説等を自動管理、AIおうち管理アプリ「ホムログ」リリース

株式会社TreyLinkは1月18日に、写真を撮るだけで家電・家具の製品情報や取扱説明書等を自動管理するAI搭載スマートフォンアプリ「ホムログ（Home-LOG）」の正式リリースを発表した。住宅設備や家具、家電などの型番シールや取扱説明書の表紙をアプリのカメラで撮影することで、AIが画像認識を行い、「商品名・メーカー名・型番」等の情報を自動で記録するという。

「ホムログ」は、引っ越し後の暮らしで発生する「家の情報が散らばる」や「紙の資料が膨大になる」などの課題に対して、必要な情報を手軽に記録してアクセスできる状態をつくることを目指したというアプリ。

主な特徴として、「家電・家具・設備などの資産情報をまとめて管理できる」、「購入日・保証期間・価格を記録して、必要なときに見返せる」、「家中の家電・家具の取扱説明書をいつでもすぐに確認できる」などの点があるという。

「ホムログ」のメイン機能として以下が挙げられている。

・AIが面倒な入力を代行。「撮るだけ」で登録完了

型番シールや取扱説明書の表紙をアプリのカメラで撮影することで、AIが画像認識を行い、「商品名・メーカー名・型番」等の情報を自動で記録。面倒な手入力の手間を削減する。

・取扱説明書も自動でひもづけ

型番情報に基づき、Web上の取扱説明書やメーカー公式サイトへのリンクを自動でひもづける。（※一部対象外のメーカー / 製品あり）

・家電の「寿命」と「保証切れ」をお知らせ

「洗濯機の耐用年数終了日の目安まであと半年です」、「保証期間が来月切れます」といった情報をプッシュ通知する。計画的な買い替えや、無駄な修理出費の削減をサポートする。