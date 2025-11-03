どうやら今年は標準モデルのiPhone 17がよく売れているらしい

その理由は主にディスプレイにあります

この秋にiPhone 17シリーズやiPhone Airが登場しましたが、どうやら今年は標準モデルの「iPhone 17」が世界的によく売れている模様。その理由は、Proモデルにしか搭載されなかった「ProMotion」にありそうです。この滑らかな画面スクロールは、日常のスマホ操作を格段に快適にしてくれるのです。

そのほか、画面サイズの拡大、ストレージサイズが2倍になったのに価格がほぼ据え置き、軽量化など、価格と性能のバランスが非常に優れていると言えます。初心者から長年のiPhoneユーザーで買い替えを考えている人まで、幅広くiPhone 17の標準モデルをオススメできる理由を紹介します。