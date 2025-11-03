このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第169回

アップル「iPhone 17」

今年のiPhone 17（標準モデル）は本気で勧められる逸品。その理由をお教えします

2025年11月03日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

arrows

どうやら今年は標準モデルのiPhone 17がよく売れているらしい
その理由は主にディスプレイにあります

　この秋にiPhone 17シリーズやiPhone Airが登場しましたが、どうやら今年は標準モデルの「iPhone 17」が世界的によく売れている模様。その理由は、Proモデルにしか搭載されなかった「ProMotion」にありそうです。この滑らかな画面スクロールは、日常のスマホ操作を格段に快適にしてくれるのです。

　そのほか、画面サイズの拡大、ストレージサイズが2倍になったのに価格がほぼ据え置き、軽量化など、価格と性能のバランスが非常に優れていると言えます。初心者から長年のiPhoneユーザーで買い替えを考えている人まで、幅広くiPhone 17の標準モデルをオススメできる理由を紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

iPhone 17のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ProMotion搭載でスクロールがProモデルと同じ滑らかさに
2）画面サイズが6.1型→6.3型へと大型化＆額縁が細くなった
3）256GBモデルでiPhone 16から5000円アップのみ。軽さも引き続き魅力

購入時に注意したい側面
1）カメラが2つ　望遠カメラがない
2）見た目はiPhone 16とほぼ同じ、カラバリも地味目!?

まとめ
詳細スペック情報

