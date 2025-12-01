このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第198回

Apple「iPhone Air」

たとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます

2025年12月01日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

これが至高！ 売れてなくてもiPhone Air推し宣言

　iPhone Airは「めちゃくちゃ売れている！」という製品でないのは明らかです。製造が一時中断になったとか、次期モデルは出ない可能性があるとか、ネガティブなウワサ話ばかり目にすることも確かです。

　しかし、実際手にしたユーザーの中には「過去最高傑作」「すべてが理想通り」と熱烈なラブコールを送っている人も少なくありません（筆者もその一人です）。この妙な評価のギャップ、非常に気になりませんか？　私自身も、発表時から注目していて、購入後は誰にも渡したくなくなるほど、その完成度と個性にハマっています。極端に言えば、「誰にも気づかれなくていい。自分だけが知っていればいい」──そんな特別感がiPhone Airには宿っています。

　アップルが久々に送り出した意欲作のiPhone Air。「たとえ売れていなくても史上最高」と断言したい理由を、実際に購入した筆者がじっくり解説していきましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

iPhone Airのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）驚異的な薄さに持つたびに感動
2）ギミック満載の未来を見据えた技術構成
3）所有する喜び、シンプルでレアな外観

購入時に注意したいポイント
1）カメラは一つ。バッテリー消費も課題
2）周囲のウケはイマイチ。でも“自分専用感”は最強

まとめ
詳細スペック情報

