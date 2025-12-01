これが至高！ 売れてなくてもiPhone Air推し宣言

iPhone Airは「めちゃくちゃ売れている！」という製品でないのは明らかです。製造が一時中断になったとか、次期モデルは出ない可能性があるとか、ネガティブなウワサ話ばかり目にすることも確かです。

しかし、実際手にしたユーザーの中には「過去最高傑作」「すべてが理想通り」と熱烈なラブコールを送っている人も少なくありません（筆者もその一人です）。この妙な評価のギャップ、非常に気になりませんか？ 私自身も、発表時から注目していて、購入後は誰にも渡したくなくなるほど、その完成度と個性にハマっています。極端に言えば、「誰にも気づかれなくていい。自分だけが知っていればいい」──そんな特別感がiPhone Airには宿っています。

アップルが久々に送り出した意欲作のiPhone Air。「たとえ売れていなくても史上最高」と断言したい理由を、実際に購入した筆者がじっくり解説していきましょう。

■Amazon.co.jpで購入