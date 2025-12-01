あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第198回
Apple「iPhone Air」
たとえ売れてなくてもこれこそ史上最高、至高のiPhone！ 俺が「iPhone Air」をそう言える理由教えます
2025年12月01日 17時00分更新
これが至高！ 売れてなくてもiPhone Air推し宣言
iPhone Airは「めちゃくちゃ売れている！」という製品でないのは明らかです。製造が一時中断になったとか、次期モデルは出ない可能性があるとか、ネガティブなウワサ話ばかり目にすることも確かです。
しかし、実際手にしたユーザーの中には「過去最高傑作」「すべてが理想通り」と熱烈なラブコールを送っている人も少なくありません（筆者もその一人です）。この妙な評価のギャップ、非常に気になりませんか？ 私自身も、発表時から注目していて、購入後は誰にも渡したくなくなるほど、その完成度と個性にハマっています。極端に言えば、「誰にも気づかれなくていい。自分だけが知っていればいい」──そんな特別感がiPhone Airには宿っています。
アップルが久々に送り出した意欲作のiPhone Air。「たとえ売れていなくても史上最高」と断言したい理由を、実際に購入した筆者がじっくり解説していきましょう。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）驚異的な薄さに持つたびに感動
2）ギミック満載の未来を見据えた技術構成
3）所有する喜び、シンプルでレアな外観
購入時に注意したいポイント
1）カメラは一つ。バッテリー消費も課題
2）周囲のウケはイマイチ。でも“自分専用感”は最強
この連載の記事
-
第197回
AVおもちゃじゃなかった！ 本物のプロ仕様レコーダー 圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息
-
第196回
トピックス大注目のAIボイスレコーダー「Plaud Note Pro」が買い！ ボタン一つで会議や通話を全記録＆全テキスト化
-
第195回
トピックス1フレーム未満の低遅延でゲームにもいい、高画質で用途が広いベンキューの4Kプロジェクター
-
第194回
PCパーツ4500円で買える自作PC用ミニディスプレーがめちゃくちゃ安くてお買い得！
-
第193回
AVパソコンのスピーカーに迷ってる人にコレ、小型で2万円台、価格10万円と言われても納得の高音質
-
第192回
PCパーツ目立ち度MAXなM.2 SSDのお立ち台！ 性能もバッチリでこれは欲しい……
-
第191回
PCパーツまるで折り紙！厚さ5ミリの変形マウスがお守り代わりになって便利過ぎる
-
第190回
トピックス【寝落ち推奨】買うなら絶対この椅子がいい！ ベッド並みにふかふかで快適、圧倒的リラックス体験
-
第189回
PC小型PCのいちばん凄いヤツ見つけた！手のひらサイズなのに超高性能なロマンPC「MS-S1 MAX」
-
第188回
トピックス顔圧ほぼゼロ、重量はAppleの1/4、寝転がってのVRすら快適な「MeganeX 8K Mark II」
- この連載の一覧へ