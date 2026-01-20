Hello Tomorrow Japan Deep Tech Summit 2026が2月5-6日に東京・渋谷で開催、ディープテック分野の研究と起業を推進

「Hello Tomorrow Japan Deep Tech Summit 2026」が2月5日6日に、東京都渋谷区のSakura DeepTech Shibuyaで開催される。日本および海外のディープテックエコシステムに属するスタートアップや大手産業リーダー、研究機関、国際組織などの関係者が集い、複数のカンファレンスやピッチコンテストなどが行われる。

Hello Tomorrow Japan Deep Tech Summitでは、科学技術のイノベーションを加速させるために、ディープテック分野の主要なプレイヤーが東京に集結。専門家・研究者・起業家・投資家が交流できる場として開催される。2日間を通じて、ディープテック分野の研究と起業を推進し、革新的な技術を実用化・商業化へつなげていくことを目指す。

今年の注目ポイントとして、以下が挙げられている。

・Investor Day（インベスターデイ） – 投資家向けの新イベント

- VC・CVC・スタートアップをつなぐ1日

・Hello Tomorrow Japan Summit – 没入型の体験イベント

- インスピレーションあふれるカンファレンス

- Japan Challenge（ピッチコンテスト）

ピッチコンテストは日本のスタートアップを対象とした「Hello Tomorrow Japan Challenge」が開催される。

Hello Tomorrow Japanは、ディープテックおよび最先端科学技術に特化したグローバルイノベーションプラットフォームで、フランス発ネットワークの日本拠点。大学・研究機関発の革新的技術やスタートアップを中心に、大企業、投資家、行政、研究者をつなぎ、社会課題の解決につながる技術の事業化・産業実装を支援する。イベント、アクセラレーションプログラム、国際連携を通じて、研究成果と産業を結び、日本の先端技術が世界市場で持続的に成長するためのエコシステム構築を推進している。

「Hello Tomorrow Japan Deep Tech Summit 2026」開催概要

日時：2026年02月5日（10時00分） ~ 2026年02月6日（21時00分）

場所：Sakura DeepTech Shibuya (SDS) （東京都渋谷区桜丘町1-1 12階）

URL：https://hello-tomorrow-japan.org/ja/japan-summit-2/

※チケット概要などはこちら。