TechGALA Japan 2026が1月27日から29日に名古屋市で開催　多様なセッションや展示、商談機会など提供

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成される「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」は、2026年1月27日（火）から29日（木）にかけて、「TechGALA Japan 2026」を愛知県名古屋市で開催する。参加チケットの概要はこちらから。

「TechGALA Japan 2026」では、「モビリティ」「地球環境」「マテリアル」「ライフサイエンス」「先端技術」「未来の物語」など、社会課題と産業の未来を見据えた6つのテーマでカンファレンスを展開する。

また、3日間それぞれに基調講演（Keynoteセッション）およびセッションのテーマを設け、登壇者がテーマに沿って未来に向けたメッセージを語る。

Day1（2026年1月27日（火））

テーマ：未来を『描く』日。

Day1 Keynoteスピーカー：

Monika Bielskyte 氏

Futurist in Residence, Nike / Founder, ProtopiaFutures

Day2（2026年1月28日（水））

テーマ：現在を『探る』日。

Day2 Keynoteスピーカー：

Shradha Sharma 氏

Founder & CEO, YourStory and The Bharat Project

Day3（2026年1月29日（木））

テーマ：明日を『創る』日。

Day3 Keynoteスピーカー：

天野 浩 氏

名古屋大学 未来材料・システム研究所未来エレクトロニクス集積研究センター センター長・教授

Day3にはスペシャルセッションとして、愛知県のイノベーション・アドバイザーを担う、フランスの経済学者Jacques Attali氏がオンライン登壇する。テーマは「テクノロジーと未来の秩序：激動する世界におけるイノベーションエコシステムの羅針盤」。激動する地政学、人間の変容、そしてイノベーションの進化を多角的に考察し、未来の社会と持続可能なエコシステムのあり方を示す羅針盤を探る。

このほか90名を超える登壇者が公開されている。各セッションの詳細やタイムテーブルは公式サイトを参照してほしい。

「TechGALA Japan 2026」の目玉コンテンツのひとつが「Grand Pitch 2026」。海外市場を目指す日本のスタートアップや、日本市場を狙うグローバルスタートアップが挑戦できる場として開催。ファイナリストには、10カ国16社が決定している。ファイナリストの詳細などはこちらから。

また、「TechGALA Japan 2026」では、スタートアップと事業会社・VC・CVCをつなぐ短時間集中型ビジネスマッチング「スピードデイティング」を実施。30社を超える事業会社・VC・CVCがオープンイノベーションパートナーとして参加。オープンイノベーションパートナーの「課題」をベースにした実践的なマッチングの場であり、1枠15分で、協業のアイデアや自社の強みを、オープンイノベーションパートナーに直接提案できるという。「スピードデイティング」の詳細はこちらから。

各会場にて実施される企業展示では、250社以上が出展予定。海外企業の出展も多く予定されているとのこと。展示企業一覧はこちらから。

サイドイベントでは100社以上の企業が出展予定。イベント会期中以外にも様々なサイドイベントが開催されるという。サイドイベント詳細はこちらから。

「TechGALA Japan 2026」開催概要

日時：

2026年1月27日（火）10:15～18:30

2026年1月28日（水）10:00～18:00

2026年1月29日（木） 9:00～17:30

場所：

愛知県名古屋市

・Day1～2：栄地区（中日ホール＆カンファレンス、ナゴヤイノベーターズガレージ、マツザカヤホールなど）

・Day3：鶴舞地区（STATION Aiなど）

※オフラインのみでの開催予定

公式サイト：

https://techgala.jp/

※チケットの概要はこちら。