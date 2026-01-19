Kindle漫画セール情報「推し漫」 第20回
かわいすぎるイラストの裏話みたいな短編集『ストレニュアス・ライフ』【Kindle漫画セール情報】
2026年01月19日 17時00分更新
今回の推し漫はかわいい絵柄で癒やされまくる丸山薫センセイの短編集『ストレニュアス・ライフ』です。通常価格614円のところ、今なら341円です！
ブラックさのない漫画版星新一ショートショートみたい…とか言うと
「全然ちげーよ！」と言われそうだけどニュアンスそんな感じ
|ストレニュアス・ライフ (HARTA COMIX)
ストレニュアス・ライフ
丸山 薫 (著)
全1巻（完結）
341円 (通常価格 614円)
イラストレーター出身の丸山薫センセイは、インディーズアニメーション作品『吉野の姫』で各賞を総なめにした後、漫画家としてデビュー。やわらかなタッチのかわいらしい絵柄は漫画作品でも健在で、なんと言うか、短編ストーリー集というより、1枚絵で描かれたさまざまなイラストのバックストーリーを漫画で読ませる、みたいな作品集です。本作に収められた短編の主人公たちのちょっとストレニュアス（骨の折れる）な生活を覗き見ることで、物語の落ちに用意された一コマの裏側を知ることができる、そんな作品。ゆったりめの時間のお供にぜひ。
