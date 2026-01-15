CO2排出量のデータ収集から開示までAIが支援、「ASUENE」搭載AIエージェント「AI NIKOLA」機能アップデート

アスエネ株式会社は1月9日に、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウド「ASUENE」に搭載しているAIエージェント「AI NIKOLA」のアップデート実施を発表。CO2排出量のデータ収集、排出量算定、分析、開示までのオペレーションをAIが連携し、マルチAIエージェントで横断的に支援するという。

従来「ASUENE」では、AI-OCRによる画像データの読み取りやAIによる報告書支援が中心だったが、今回のアップデートによって、AIの役割を部分的な支援から、脱炭素経営の方針定義、請求書・排出量データの収集、算定、分析、開示まで、横断的に支援可能になったという。

主なアップデート機能としては、自社データとグループ会社やサプライヤーからの排出データを収集する「データ収集AI」、画像やエクセル、PDFなどのデータを取り込んで排出量算定に必要なデータ形式へ自動変換する「排出量算定AIエージェント」、排出量データの品質保証を目的にエラーや確認事項を検出する「品質レビューAIエージェント」がある。

加えて、サステナビリティレポートの自動生成や競合との比較分析を行う「開示支援AIエージェント」、BOM（部品表）と連携して製品単位でのCO2排出量（CFP）を算定する「製品CFP算定AIエージェント」、排出量データをもとに将来予測や気候リスク分析を行ってビジネス機会の探索やシナリオ分析を支援する「サステナビリティ戦略AIエージェント」を備えるという。

同社では今後もAIによるさらなる自動化を見据えて、「ASUENE」に蓄積されるデータを活用しながら、自律的に判断・提案を行うことができるAIの開発を進めていくとしている。