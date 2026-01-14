プロンプト作成を効率化し企業のAI活用を支援、プロンプト・AIエージェント作成アシスタント「connon」正式版提供開始

株式会社Renewerは1月5日に、プロンプト・AIエージェント作成アシスタント「connon（コノン）」正式版の提供を開始した。企業の生成AI活用を推進するために、プロンプト／AIエージェントを誰でも作成できるように支援するという。

「connon」はプロンプトの作成・評価・改善・展開を行い、効果的なプロンプトをすばやく作れるように支援するというアシスタントAIサービス。社内で共有するプロンプトやAIエージェントの作成効率と品質向上を通じて、業務でのAI活用を後押しするとしている。

特徴に挙げられているのが、短時間でのプロンプト作成。プロンプト自動作成機能によって初稿から改善、完成までを高速化し、短時間でプロンプトを量産しつつ品質を担保。組織やチーム全体で同じ水準の成果を再現できるようにするという。また、プロンプトの品質診断機能によって、作成したプロンプトへのフィードバックを実施。客観的な指摘とBefore/Afterでの改善提案によって、セルフレビューを可能にする。

チーム全体でのAI活用を促進するために、チーム管理機能で利用状況を可視化するとともに、CSサポートが運用を伴走。チームのメンバー間で知識やスキルに差があっても、組織全体でAIを使いこなせる環境の整備をサポートするという。

「connon」は2025年4月の先行公開以降、複数のエンタープライズ企業などでの導入・運用を通じて機能改善を重ねてきたという。同社では、現在提供しているプロンプトの評価／改善機能をさらに高度化するとともに、AIエージェントの簡易デモ作成や技術検証を支援する機能を拡充し、これらを統合したプラットフォームの構築を目指していくとしている。