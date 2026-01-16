新武器の所感もお届け！

これが見たかったんだ！『真・三國無双ORIGINS』プレイヤーの“心残り”を消化するマスト級DLC「夢幻の四英傑」を先がけプレイ

文●Zenon／ASCII

2025年最初のヒット作に待望の追加DLCが登場！新ストーリー＆新武器、新たなやり込み要素も!!

「あぁ……これが見たかったんだ。もう悔いはない。」

　先行プレイ時、素でそんな感想が出てしまった筆者。ここで紹介するのはコーエーテクモゲームスが1月22日に発売する『真・三國無双ORIGINS』のDLC「夢幻の四英傑」のプレイレビューだ。
※本編は2025年1月17日にPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売済み

　もともと本作は2025年1月17日に発売した「無双」シリーズ最新作。約1年前に本編をプレイした時も、大満足の“わらわら感”や緊張感のある強敵との戦いなどで大いに楽しませてもらった（当時のレビューはこちら）。

　本DLCでは、本編で描かれなかった4つの物語を体験できる。具体的には張角・董卓・袁紹・呂布らと最後まで肩を並べて戦えたら――。そんなプレイヤーの“心残り”を消化できるDLCだ。本稿ではメーカーよりPC（Steam）版のコードを受領したので、ネタバレに配慮しつつ、その魅力を紹介していきたい。

DLCを導入すると、宿屋の自室の右下に入口となるバナーが出現する

4人の英雄候補から1人を選ぶ。最初は張角ルートで固定で、そのあとは本編の進行に合わせて3人から選択可能

小部隊を率いて戦う【軍略】というフェーズも追加。上手く敵軍の戦力を削っていくのが楽しい！

●あの時、本当はこうしたかった

　「真・三國無双」シリーズで序盤に戦うボスと言えば、黄巾の乱の首謀者である「張角」だ。歴代シリーズの張角はなんというか、“THE・悪の教祖”って感じで、倒すのに良心がまったく痛まない敵役だったように思う。

　しかし本作の張角は冒頭で味方として出会い、権力に虐げられた民草の先頭に立って「自由」のために戦っていたカリスマ的人物。黄巾党が大きくなって組織が暴走しはじめ、やむなく討伐することになったが、本音を言えば倒したくなかったというプレイヤーも多いだろう。

　それを叶えられるのが、本DLCだ。張角を討つ最後の大一番「黄巾決戦」のステージにおいて、主人公は黄巾討伐軍ではなく、死の覚悟を決めて大軍勢と対峙する張角の横に並んだ。

「ここで終わりじゃない。まだ間に合うさ。」

　そう言わんばかりに趨勢が決したはずの戦場に現れ、張角の味方をする主人公。カッコよすぎんか？　当然、討伐軍側の武将からは「そりゃないぜ！」と文句が飛ぶものの、心はすでに決まっている。今度こそ、張角をやらせはしない……！

本編のルートだと味方だった武将と戦うことに。裏切ったみたいで気まずさMAX……！

　こうして張角を生かす選択をした主人公。その先に待つ誰も知らない物語は、ぜひその目で確かめてほしい。ぶっちゃけ張角ルートだけでお釣りがくるレベルに感じるほど満足度が高い。やって後悔はしない……いや、やらないと後悔するかも

「戦え、黄巾の同志たちよ！」うぉぉぉぉ、やっとこっち側に来れた！

●新武器「弓」と「縄鏢（じょうひょう）」と鍛錬場

　DLCを導入して戦闘していると、新武器「弓」と「縄鏢（じょうひょう）」を獲得できる。いずれも中距離で戦う武器種となっており、近接距離が主体の既存武器とは違った新鮮な使い心地で楽しめた。

　弓は遠距離から「射撃」するアクションが追加されているほか、近接攻撃と同時に距離を取るアクションもあり、間合いを取りやすいのが特徴。攻撃すると溜まっていく「気勢」ゲージ（主人公の横に表示される）を消費して、強力な攻撃を放てる。どちらかというと範囲攻撃の使い勝手が良いと感じた。

　「縄鏢（じょうひょう）」は要するにムチのような武器で、攻撃の際にボタンを押すと敵との間合いを一瞬で詰めることができる（敵にムチを巻いて自分が寄っていく感じ）。個人的には弓よりも強敵との1対1の戦いにおいて使いやすいと感じた。

　また、既存武器の習熟度上限も11から13まで上げられるようになり、境地レベルの上限も開放。既存の武器10種にも新たな武芸が追加されているので、ぜひチェックしてほしい。

剣の新武芸「風鳥舞（ふうちょうぶ）」。敵を浮かせながら切り払い前進する、低コストで使い勝手のいい技だ

　そして拠点には「鍛錬場」というバトルコンテンツが追加。特定の武器で制限時間内に敵を倒す「武器練武」、強敵などと戦う「鍛錬」「試練」などをプレイでき、クリアすると報酬として武器や武芸書、装飾品、DLCの世界専用のスキルポイント（幻武功）などがもらえる。

試練は最高難度の呂布を思い出す強さ……！　ストーリーを終わらせた後に楽しむためのやり込み要素と言えるだろう

●人物像の解釈がとても好感触

　本稿では主に張角ルートについて紹介したが、ほかの3ルートもそれぞれ非常に興味深いものに。董卓・袁紹・呂布いずれもその人柄が深掘りされており、「なるほど、解釈一致ィ！」と脳内で思いながらプレイできた。

暴君として知られる董卓。しかし彼なりの「理」を知ると見る目が変わるんですよ

主人公にいじられ慌てる袁紹。その憎めない人柄は多くの将を惹きつける

貂蝉の頼みを素直に聞き入れる呂布。彼が本当に望むもの、その答えは共闘した先の地平で知ることとなる

　「夢幻の四英傑」と名付けられている通り、夢のようなif展開を楽しめる本DLC。元々完成度の高い作品だったが、「本当はこうしたかった」「どうにか救ってやれないものか」と当時思っていたシナリオ面の「心残り」を解消してもらえる内容となっていた。本当に救われたのはキャラではなく、筆者だったのかもしれない。

新規キャラである「謎の武芸者」の存在も見逃せない。彼とは主に袁紹ルートで関わることに

　なお、ボリューム感は本編ほどではないものの、「もっと遊びたい」という人向けのやり込み要素も充実している。シナリオクリア後は最高難度の「挑戦」もあるし、前述の鍛錬場を攻略する目標も用意されている。

　ぜひ再び「ORIGINS」の世界に舞い戻り、《太平の要》としてその武芸を振るってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
　PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）
　Switch 2：2026年1月22日
価格：
　PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
　PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）
　PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
　Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）
　Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）
　大型DLC「夢幻の四英傑」：4840円（ダウンロード）※2026年1月22日発売
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

