「ライザのアトリエ」シリーズや『真・三國無双 ORIGINS』などがお買い得！
コーエーテクモの人気作が最大85％オフ！「旧正月セール」を開催中
コーエーテクモゲームスは2月10日、Steam／ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで配信中の同社のダウンロード版タイトルを、通常価格の最大85％オフで提供するコーエーテクモ「旧正月セール」を開催中だと発表。セール期間は、Steamは2026年2月24日3時まで、ニンテンドーeショップは2月24日23時59分まで、PlayStation Storeは2月25日23時59分までとなる。
本セールでは、初セールとなる『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』をはじめ、多数の人気タイトルやダウンロードコンテンツがお買い得価格に。加えて、『無双アビス』『真・三國無双 ORIGINS』『太閤立志伝V DX』が過去最大の割引率となっている。この機会を、お見逃しなく。
以下では、対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設ページを確認してほしい。
●実施期間（ストア：開始日～終了日）
Steam：2026年2月10日3時～2月24日3時
ニンテンドーeショップ：2026年2月6日0時～2月24日23時59分
PlayStation Store：2026年2月4日0時～2月25日23時59分
※セール終了日順に表記しております。
※すべて日本時間となります。
●特設ページ
https://www.gamecity.ne.jp/sale/
■対象タイトル（一部）
『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ DX』 ※初セール
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：5104円（20%OFF）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA30250_00-RYZADX0000MASTER
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100103
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3365030/__DX
『ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～ DX』 ※初セール
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：5104円（20％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA31214_00-RYZA2DX000MASTER
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100106
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3365040/__DX
『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ DX』 ※初セール
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：5104円（20％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA31216_00-RYZA3DX000MASTER
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100109
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3365050/__DX
『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』 ※初セール
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
通常価格：1万4355円 ⇒ セール価格：1万2919円（10％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA30250_00-RYZADXBUNDLE0000
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000028702
■Steam
https://store.steampowered.com/bundle/58615/__DX/
『無双アビス』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
●通常版
通常価格：2970円 ⇒ セール価格：1782円（40％オフ）
●スタートダッシュエディション
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：2970円（40％オフ）
●フルコスチュームエディション
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：5808円（40％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4108-PPSA25843_00-WARRIORSABYSS000
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085853
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3178350/_/
『仁王 Remastered Complete Edition』
PlayStation 5
『仁王 Complete Edition』
PlayStation 4／PC（Steam）
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：957円（85％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02464_00-NIOHCEPS50000000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/485510/_Complete_Edition/
『真・三國無双 ORIGINS』
PlayStation 5／PC（Steam）
●通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ）
●オフィシャルブック＆原曲コンピレーションアルバム（デジタル版）
通常価格：3300円 ⇒ セール価格：2310円（30％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
『太閤立志伝V DX』
Nintendo Switch／Steam
●通常版
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：2970円（40％オフ）
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049289
■Steam
https://store.steampowered.com/app/1842810/V_DX/
★セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
※ PlayStation, PS5, PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※©Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※©コーエーテクモゲームス All rights reserved.