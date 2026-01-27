「真・三國無双2」リマスター版、発売延期を決定 「残念だけど待つよ」「最上級に楽しみ！」
コーエーテクモゲームスは1月26日、3月19日に発売予定だったタクティカルアクションゲーム「真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered」について、発売予定日を2026年予定に変更すると発表した。
本作は、PlayStation 2で2001年に発売され、累計100万本以上も売り上げた「真・三國無双2」のリマスター作品。「無双」シリーズの人気を確立させたヒット作で、原作の動きや戦場を現代のグラフィックで再現しつつ、より爽快に進化させると紹介されている。
同社では公式サイトや公式Xにて、発売日変更を発表。理由は「より一層のクオリティアップを図るため」としており、「皆様のご期待を超えるリマスターとなるよう仕上げてまいります」と述べている。
『真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered』— 真・三國無双 公式 (@s_sangokumusou) January 26, 2026
発売予定日変更のお知らせ
変更前：2026年3月19日（木）予定
変更後：2026年予定
プロデューサーからのメッセージも合わせてご覧ください。
公式サイト▼https://t.co/XlcQOGLfde#三無双 #三無双2Rpic.twitter.com/ursbKPD8d1
ユーザーからは「残念だけど待つよ、絶対買うよ！」「中途半端より完成度上げてくれた方が嬉しい」「納得できるまで開発してください、待ってますので」「最上級に楽しみ！」など、暖かな声援が寄せられていた。なかには「待ちきれなくて黄巾の乱起こしそう」と、非常に楽しみにしていることがわかるファンの声もあった。
伝説的な作品のリマスターだからこそ、妥協したくないし妥協されたくない。無事に開発者とユーザーが納得できるようなクオリティになることを期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年
価格：未定
プレイ人数：1～2人
CERO：審査予定
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.