コーエーテクモゲームスは1月26日、3月19日に発売予定だったタクティカルアクションゲーム「真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered」について、発売予定日を2026年予定に変更すると発表した。

本作は、PlayStation 2で2001年に発売され、累計100万本以上も売り上げた「真・三國無双2」のリマスター作品。「無双」シリーズの人気を確立させたヒット作で、原作の動きや戦場を現代のグラフィックで再現しつつ、より爽快に進化させると紹介されている。

同社では公式サイトや公式Xにて、発売日変更を発表。理由は「より一層のクオリティアップを図るため」としており、「皆様のご期待を超えるリマスターとなるよう仕上げてまいります」と述べている。

ユーザーからは「残念だけど待つよ、絶対買うよ！」「中途半端より完成度上げてくれた方が嬉しい」「納得できるまで開発してください、待ってますので」「最上級に楽しみ！」など、暖かな声援が寄せられていた。なかには「待ちきれなくて黄巾の乱起こしそう」と、非常に楽しみにしていることがわかるファンの声もあった。

伝説的な作品のリマスターだからこそ、妥協したくないし妥協されたくない。無事に開発者とユーザーが納得できるようなクオリティになることを期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年

価格：未定

プレイ人数：1～2人

CERO：審査予定

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.