コーエーテクモゲームスは1月22日、Nintendo Switch 2向けに『真・三國無双 ORIGINS』を発売し、Switch 2を含むPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』を配信した。あわせて、本DLCの物語の魅力に迫るローンチトレーラーを公開している。DLCの価格は、4840円だ。

『夢幻の四英傑』では、「張角」「董卓」「袁紹」「呂布」の4人の英傑に焦点を当てた新たな物語に加え、3名の随行武将の追加や、新武器となる「弓」および「縄鏢（じょうひょう）」の登場など、さまざまなプレイ要素が追加される。これにより、本編とは異なる視点から「真・三國無双 ORIGINS」の世界をさらに楽しむことが可能だ。

▼大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Gbtf4DzBozQ

▼Nintendo Switch 2 版『真・三國無双 ORIGINS』ゲーム紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=r42Nl1k0PDU

なお、ASCIIでは大型DLCの先行プレイ記事を掲載しているので、購入の参考にしてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑（しんさんごくむそう おりじんず むげんのよんえいけつ）

ジャンル：タクティカルアクション

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年1月22日）

価格：4840円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

※PC（Steam）はウルトラワイドモニターに対応しております。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの本編が必要です。

※本コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：発売中（2026年1月22日）

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）

Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：B（12才以上対象）

