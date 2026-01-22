物語の魅力に迫る『夢幻の四英傑』ローンチトレーラーも公開！
『真・三國無双 ORIGINS』大型DLC『夢幻の四英傑』とSwitch 2版『真・三國無双 ORIGINS』が本日発売！
コーエーテクモゲームスは1月22日、Nintendo Switch 2向けに『真・三國無双 ORIGINS』を発売し、Switch 2を含むPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』を配信した。あわせて、本DLCの物語の魅力に迫るローンチトレーラーを公開している。DLCの価格は、4840円だ。
『夢幻の四英傑』では、「張角」「董卓」「袁紹」「呂布」の4人の英傑に焦点を当てた新たな物語に加え、3名の随行武将の追加や、新武器となる「弓」および「縄鏢（じょうひょう）」の登場など、さまざまなプレイ要素が追加される。これにより、本編とは異なる視点から「真・三國無双 ORIGINS」の世界をさらに楽しむことが可能だ。
▼大型ダウンロードコンテンツ『夢幻の四英傑』ローンチトレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=Gbtf4DzBozQ
▼Nintendo Switch 2 版『真・三國無双 ORIGINS』ゲーム紹介トレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=r42Nl1k0PDU
なお、ASCIIでは大型DLCの先行プレイ記事を掲載しているので、購入の参考にしてもらいたい。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑（しんさんごくむそう おりじんず むげんのよんえいけつ）
ジャンル：タクティカルアクション
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年1月22日）
価格：4840円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
※PC（Steam）はウルトラワイドモニターに対応しております。
※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの本編が必要です。
※本コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。
タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）
Switch 2：発売中（2026年1月22日）
価格：
PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）
PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）
Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：B（12才以上対象）
