旧正月セールで今ならダウンロード版ゲーム本編が30％オフ！
黄金に輝く「金兎馬」が手に入る！『真・三國無双 ORIGINS』が春節記念で無料アップデートを配信
コーエーテクモゲームスは2月17日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『真・三國無双 ORIGINS』において、春節を記念した無料アップデートを配信。本アップデートでは、春節を記念した特別な馬、「金兎馬」が新たに追加される。
「金兎馬」は、黄金に輝く外見が特徴の馬で、午年を祝う特別なデザインとなっている。煌びやかな装いながら、戦場での移動や戦闘を支える頼れる存在となっているので、春節にあわせてぜひ楽しんでみよう。
無料アップデートを適用することで、誰でも「金兎馬」を手に入れることが可能だ。
※「金兎馬」の能力は、ゲーム内の「赤兎馬」「赤兎馬・上鐙」とは異なるものとなっています。
■旧正月セール開催中 30％オフ！
『真・三國無双 ORIGINS』は、春節にあわせて、以下のプラットフォームにて期間限定セールを開催中。セール期間は、プラットフォームによって異なるので、下記を確認してほしい。
この機会に『真・三國無双 ORIGINS』を手に入れて、金兎馬とともに戦場を駆け抜けてみよう。
【セール概要】
対象プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※Nintendo Switch 2 版はセール対象外となります。
セール対象商品・価格：
・『真・三國無双 ORIGINS』通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ！）
・「オフィシャルブック＆原曲コンピレーションアルバム」（デジタル版）
通常価格：3300円 ⇒ セール価格：2310円（30％オフ！）
セール期間：
Steam：2026年2月24日3時まで
PlayStation Store：2026年2月25日23時59分まで
Microsoft Store：2026年2月26日19時まで
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑（しんさんごくむそう おりじんず むげんのよんえいけつ）
ジャンル：タクティカルアクション
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年1月22日）
価格：4840円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
※PC（Steam）はウルトラワイドモニターに対応しております。
※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの本編が必要です。
※本コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。
タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）
Switch 2：発売中（2026年1月22日）
価格：
PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）
PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）
Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：B（12才以上対象）
