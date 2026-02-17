コーエーテクモゲームスは2月17日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『真・三國無双 ORIGINS』において、春節を記念した無料アップデートを配信。本アップデートでは、春節を記念した特別な馬、「金兎馬」が新たに追加される。

「金兎馬」は、黄金に輝く外見が特徴の馬で、午年を祝う特別なデザインとなっている。煌びやかな装いながら、戦場での移動や戦闘を支える頼れる存在となっているので、春節にあわせてぜひ楽しんでみよう。

無料アップデートを適用することで、誰でも「金兎馬」を手に入れることが可能だ。

※「金兎馬」の能力は、ゲーム内の「赤兎馬」「赤兎馬・上鐙」とは異なるものとなっています。

■旧正月セール開催中 30％オフ！

『真・三國無双 ORIGINS』は、春節にあわせて、以下のプラットフォームにて期間限定セールを開催中。セール期間は、プラットフォームによって異なるので、下記を確認してほしい。

この機会に『真・三國無双 ORIGINS』を手に入れて、金兎馬とともに戦場を駆け抜けてみよう。

【セール概要】

対象プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※Nintendo Switch 2 版はセール対象外となります。

セール対象商品・価格：

・『真・三國無双 ORIGINS』通常版

通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ！）

・「オフィシャルブック＆原曲コンピレーションアルバム」（デジタル版）

通常価格：3300円 ⇒ セール価格：2310円（30％オフ！）

セール期間：

Steam：2026年2月24日3時まで

PlayStation Store：2026年2月25日23時59分まで

Microsoft Store：2026年2月26日19時まで

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑（しんさんごくむそう おりじんず むげんのよんえいけつ）

ジャンル：タクティカルアクション

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年1月22日）

価格：4840円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

※PC（Steam）はウルトラワイドモニターに対応しております。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの本編が必要です。

※本コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：発売中（2026年1月22日）

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）

Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：B（12才以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。