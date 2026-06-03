コーエーテクモゲームスは6月3日、発売延期していたタクティカルアクションゲーム「真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered」の発売日を10月1日に決定したと発表。ゲーム紹介トレーラーを公開し、本日より予約受付も開始している。

また、対応プラットフォームをPlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）に変更。初代Nintendo Switchが除外されているので注意しよう。

本作は、PlayStation 2で2001年に発売され、累計100万本以上も売り上げた「真・三國無双2」のリマスター作品。「無双」シリーズの人気を確立させた伝説的作品で、原作の動きや戦場を現代のグラフィックで再現しつつ、より爽快に進化させている。

トレーラーでは、「回避＆カウンター」「ジャストパワーガード」などの新アクション、シナリオ追加、「武器合成」などの新要素が加わることを紹介。さらに、シリーズ最新作として大ヒットした「真・三國無双ORIGINS」の主人公・紫鸞（しらん）の参戦も発表している。

ユーザーからは「延期したぶん良さそう！」「生きがいを見つけたぞ！」「紫鸞の参戦にはビックリ」「良い意味で原作を超えてくれそうやな」「もはやリマスターではなくリメイクの域」「絶対買います」など、好評の声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージはPS5／Switch 2のみ。「キーカード」で販売

発売日：2026年10月1日

価格：

通常版：7480円（パッケージ／ダウンロード）

TREASURE BOX：1万3860円（パッケージ）

※グッズのみ（ソフト無し）：6380円

Digital Deluxe Edition：1万1880円（ダウンロード）

Digital Deluxe Editionアップグレード：4950円（ダウンロード）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.