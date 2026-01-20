「真・三國無双ORIGINS」配信ガイドライン公開 イベントシーンや音楽のみの投稿はダメ
コーエーテクモゲームスは1月19日、シリーズ最新作「真・三國無双 ORIGINS」の大型ダウンロードコンテンツ「夢幻の四英傑」について、動画・画像投稿ガイドラインを公開した。
禁止事項の例としては、イベントシーンだけを繋ぎ合わせたり、ゲーム内BGMだけを聴かせる目的の動画はダメ、という内容の模様。
また、4人の英傑たちの“特定のバトル”以降の展開を投稿する場合は、動画タイトルとサムネイルに「ネタバレあり」の記載をするよう求めている。
この注意喚起にユーザーからは「公式から決戦の微ネタバレですが、まぁいいでしょう！」「呂布編の決戦のBGMが気になる...」「決戦、めっちゃ気になるんだけど」など、“特定のバトル”のステージ名がネタバレだと気にする声が寄せられている。
いっぽうで「無性に無双ORIGINSやりたくなってきた」「楽しみすぎる！」「くそっどうやら楽しそうだな…」とDLCに期待を寄せる声も多く、発売に向けてファンの盛り上がりを感じられた。
DLC「夢幻の四英傑」は、PS5／Xbox series X|S／Switch 2版は1月22日0時より配信。PC（Steam）版は1月22日10時より配信される。価格は4840円で、現在予約受付中だ。
『真・三國無双 ORIGINS』— 真・三國無双 公式 (@s_sangokumusou) January 19, 2026
大型DLC『夢幻の四英傑』の動画・画像投稿ガイドラインを公開！
以下の内容は使用不可となります。
■旅の拠点（宿屋）メニュー
・「物語」でのイベント再生
（ゲーム内のイベントシーンのみの編集も同様）
・「目録」での「音楽」再生
（ゲーム内のBGMのみの編集も同様）…
なお、ASCIIでは大型DLCの先行プレイ記事を掲載しているので、購入の参考にしてもらいたい。
●これが見たかったんだ！『真・三國無双ORIGINS』プレイヤーの“心残り”を消化するマスト級DLC「夢幻の四英傑」を先がけプレイ
https://ascii.jp/elem/000/004/365/4365464/
【ゲーム情報】
タイトル：真・三國無双 ORIGINS
ジャンル：タクティカルアクション
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）
Switch 2：2026年1月22日
価格：
PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）
PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）
PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）
Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）
Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）
大型DLC「夢幻の四英傑」：4840円（ダウンロード）※2026年1月22日発売
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.