コーエーテクモゲームスは1月19日、シリーズ最新作「真・三國無双 ORIGINS」の大型ダウンロードコンテンツ「夢幻の四英傑」について、動画・画像投稿ガイドラインを公開した。

禁止事項の例としては、イベントシーンだけを繋ぎ合わせたり、ゲーム内BGMだけを聴かせる目的の動画はダメ、という内容の模様。

また、4人の英傑たちの“特定のバトル”以降の展開を投稿する場合は、動画タイトルとサムネイルに「ネタバレあり」の記載をするよう求めている。

この注意喚起にユーザーからは「公式から決戦の微ネタバレですが、まぁいいでしょう！」「呂布編の決戦のBGMが気になる...」「決戦、めっちゃ気になるんだけど」など、“特定のバトル”のステージ名がネタバレだと気にする声が寄せられている。

いっぽうで「無性に無双ORIGINSやりたくなってきた」「楽しみすぎる！」「くそっどうやら楽しそうだな…」とDLCに期待を寄せる声も多く、発売に向けてファンの盛り上がりを感じられた。

DLC「夢幻の四英傑」は、PS5／Xbox series X|S／Switch 2版は1月22日0時より配信。PC（Steam）版は1月22日10時より配信される。価格は4840円で、現在予約受付中だ。

なお、ASCIIでは大型DLCの先行プレイ記事を掲載しているので、購入の参考にしてもらいたい。

【ゲーム情報】

タイトル：真・三國無双 ORIGINS

ジャンル：タクティカルアクション

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／XSX|S／Steam：発売中（2025年1月17日）

Switch 2：2026年1月22日

価格：

PS5／XSX|S／Steam 通常版：9680円（パッケージ／ダウンロード）

PS5／XSX|S／Steam TREASURE BOX：1万7680円（パッケージ／グッズのみ：8000円）

PS5／XSX|S／Steam Digital Deluxe：1万2980円（ダウンロード）

Switch 2 通常版：8580円（パッケージ／ダウンロード）

Switch 2 Digital Deluxe：1万1880円（ダウンロード）

大型DLC「夢幻の四英傑」：4840円（ダウンロード） ※2026年1月22日発売

プレイ人数：1人

CERO：B（12歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.