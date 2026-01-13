会計事務所の監査や記帳、税務対応などの効率化・標準化を支援、「AI CPAWorks on IDX」リリース

AIデータ株式会社は1月7日に、会計事務所・税理士法人・監査法人向けに、会計・税務・顧問対応の生産性向上を図る業界専用AI「AI CPAWorks on IDX」の提供開始を発表した。帳簿・決算書・証憑類・税務相談・内部監査といった業務において、業務の属人化を防ぎながら、品質・スピード・証跡を強化できるAI基盤だという。

「AI CPAWorks on IDX 」は会計業務における膨大な資料・問合せ対応・ナレッジをAIで再活用・効率化を図るというもの。多拠点で業務を展開する大手会計事務所から、数名の専門スタッフを抱える地域法人まで対応可能だという。

主な特徴として、以下の点が挙げられている。

・会計書類の内容理解・分析支援 - 決算書・試算表・証憑類の内容を読み取り、ポイントを整理・要約

・顧問先対応の質問・回答支援 - 過去の対応履歴や税制情報を活用した回答案の作成 ・会計業務マニュアル・チェックリスト作成 - 業務フローや注意点を整理した標準化資料の自動生成

・会計データの検索・整理支援 - 膨大な監査履歴や顧問先情報から必要な情報を素早く抽出

・業務報告書・提案書の草案作成 - 顧問先向けの月次報告や改善提案の文書作成を効率化

・スタッフ教育コンテンツの作成 - 会計知識の習得や実務対応力向上のための研修資料を自動生成

また、同社のソリューションサイト「AIファクトリー」では、実務別テンプレート例・業務別プロンプト例などを公開しているという。