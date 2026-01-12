Kindle漫画セール情報「推し漫」 第15回
恐怖も微エロもオトナ向け！女子高生版ぬ～べ～『霊媒師いずな』が全巻77円セール【Kindle漫画セール情報】
2026年01月12日 17時00分更新
『地獄先生ぬ～べ～』スピンオフ作『霊媒師いずな』全10巻が、1巻あたり77円でセール中！ ぬ～べ～のセールは2回目ですが、いずなは今回が初のセール対象。それもいきなり77円均一です！
第2部の『霊媒師いずなAscension』全10巻も同時セール中ですよ！
恐怖も微エロもオトナ向け！の女子高生版ぬ～べ～
霊媒師いずな
真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)
全10巻（完結）
770円 (1巻あたり77円)
第1巻
77円 (通常価格 537円)
お色気シーン多め、恐怖体験もより過激になっているなど、オトナ向けにアレンジはされていますが、本格ホラー漫画とは違って、ぬ～べ～スピンオフらしく、ただ怖いただエロいだけではない、人情や道徳といったものを下敷きにしたメッセージもしっかり継承。ぬ～べ～好きなら楽しめますよ！
お気に召したら、こちらの続編もぜひ。
霊媒師いずな Ascension
真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)
全10巻（完結）
770円 (1巻あたり77円)
第1巻
77円 (通常価格 537円)
