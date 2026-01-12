恐怖も微エロもオトナ向け！女子高生版ぬ～べ～『霊媒師いずな』が全巻77円セール【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『地獄先生ぬ～べ～』スピンオフ作『霊媒師いずな』全10巻が、1巻あたり77円でセール中！ ぬ～べ～のセールは2回目ですが、いずなは今回が初のセール対象。それもいきなり77円均一です！

第2部の『霊媒師いずなAscension』全10巻も同時セール中ですよ！

恐怖も微エロもオトナ向け！の女子高生版ぬ～べ～

霊媒師いずな

真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)

全10巻（完結）

770円 (1巻あたり77円)

第1巻

77円 (通常価格 537円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

悪霊が蔓延る現代を舞台に、女子高生イタコ・いずなが“この世の歪み”を祓い倒すオカルトアクション。『地獄先生ぬ〜べ〜』スピンオフとして、真倉翔×岡野剛センセイのコンビが、掲載誌をヤングジャンプ』に移し、ぬ～べ～的世界観をより高年齢層向けの表現で描く。



お色気シーン多め、恐怖体験もより過激になっているなど、オトナ向けにアレンジはされていますが、本格ホラー漫画とは違って、ぬ～べ～スピンオフらしく、ただ怖いただエロいだけではない、人情や道徳といったものを下敷きにしたメッセージもしっかり継承。ぬ～べ～好きなら楽しめますよ！



お気に召したら、こちらの続編もぜひ。