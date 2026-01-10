このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第13回

1月8日発売の第13巻が早くも！『僕の心のヤバイやつ』　最新巻も67%ポイント還元対象に！【Kindle漫画セール情報】

2026年01月10日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

　こないだ推したばかりですが、もう1回『僕ヤバ』をピック！　なんと1月8日に発売になったばかりの最新・第13巻も68%ポイント還元対象になりました！

　ちなみに第1巻から5巻まではあいかわらず半額セール中で1巻あたり253円に67%ポイント（170pt）が付くので、実質83円です。全巻揃えるなら今ですよー！

「じれってーっっ!!!」が「……尊い（泣）」に変わり
最新刊では「うがーっ!!!」と嫉妬心さえ芽生える青春ラブコメ

Image from Amazon.co.jp
僕の心のヤバイやつ　13 (少年チャンピオン・コミックス)
僕の心のヤバイやつ
桜井のりお (著) 
全13巻（続巻）
5566円 ＋ポイント還元 3742 pt (67%)
最新・第13巻
583円＋ポイント還元 392 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　市川京太郎（陰キャ中二病男子）は「陽キャは別世界の生き物」と決めつけ、学校一の天然美少女・山田杏奈を遠巻きに見てるだけ……。のはずが、気を抜いた山田は、意外とだらしなくて無防備で……。その“秘密”を知ってしまった瞬間から、同じ空間にいるだけで心拍数が上がる市川と、そんな市川の不器用な優しさや、誰にも悟られないような気遣いを見抜いて心を許し始める山田。

　いつしか市川の「関わらない」は崩れていき、気づけば視線を追い、名前を呼ばれただけで世界は明るくなっていく。二人の微妙な距離感、すれ違い、ニヤニヤが止まらずドキドキが尊い、陰キャの恋愛グラフィティ。

　本来なら第13巻の内容をちょろっとでも書きたいところですが、あんまりネタバレになってもあれですので少しだけ。最初は市川のこと応援してたくなるけどこのあたりになると嫉妬心とか殺意が芽生える瞬間があるよ！！　次巻で最終巻！


　そんなわけで新たに応援する人を見つけたいならこちらもどうぞ。『僕ヤバ』公式スピンオフ作品、市川の姉・市川香菜、通称おねえが主人公。彼氏がいないおねえなのに、おねえに片想い中の陣くんの心を悪意なくバキバキ折りまくる残念系ラブコメ。こちらもただいま67%ポイント還元付きです！

Image from Amazon.co.jp
僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない　1 (少年チャンピオン・コミックス)
僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない
七坂ハイカ (著) , 桜井のりお (著)
全1巻（続巻）
583円＋ポイント還元 392 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

