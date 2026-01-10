Kindle漫画セール情報「推し漫」 第13回
1月8日発売の第13巻が早くも！『僕の心のヤバイやつ』 最新巻も67%ポイント還元対象に！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月10日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
こないだ推したばかりですが、もう1回『僕ヤバ』をピック！ なんと1月8日に発売になったばかりの最新・第13巻も68%ポイント還元対象になりました！
ちなみに第1巻から5巻まではあいかわらず半額セール中で1巻あたり253円に67%ポイント（170pt）が付くので、実質83円です。全巻揃えるなら今ですよー！
「じれってーっっ!!!」が「……尊い（泣）」に変わり
最新刊では「うがーっ!!!」と嫉妬心さえ芽生える青春ラブコメ
|Image from Amazon.co.jp
|僕の心のヤバイやつ 13 (少年チャンピオン・コミックス)
僕の心のヤバイやつ
桜井のりお (著)
全13巻（続巻）
5566円 ＋ポイント還元 3742 pt (67%)
最新・第13巻
583円＋ポイント還元 392 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
いつしか市川の「関わらない」は崩れていき、気づけば視線を追い、名前を呼ばれただけで世界は明るくなっていく。二人の微妙な距離感、すれ違い、ニヤニヤが止まらずドキドキが尊い、陰キャの恋愛グラフィティ。
本来なら第13巻の内容をちょろっとでも書きたいところですが、あんまりネタバレになってもあれですので少しだけ。最初は市川のこと応援してたくなるけどこのあたりになると嫉妬心とか殺意が芽生える瞬間があるよ！！ 次巻で最終巻！
そんなわけで新たに応援する人を見つけたいならこちらもどうぞ。『僕ヤバ』公式スピンオフ作品、市川の姉・市川香菜、通称おねえが主人公。彼氏がいないおねえなのに、おねえに片想い中の陣くんの心を悪意なくバキバキ折りまくる残念系ラブコメ。こちらもただいま67%ポイント還元付きです！
|Image from Amazon.co.jp
|僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない 1 (少年チャンピオン・コミックス)
僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない
七坂ハイカ (著) , 桜井のりお (著)
全1巻（続巻）
583円＋ポイント還元 392 pt (67%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第12回
エンタメ【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第11回
エンタメ約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第10回
エンタメ推し活民には分かり味が深すぎる『推しが武道館いってくれたら死ぬ』第10巻まで1冊29円、全12巻で実質1336円！【Kindle漫画セール情報】
-
第9回
エンタメ人類の問題のほとんどは湯船で解決できる『テルマエ・ロマエル』が全6巻で84円というぶっ壊れ価格でセール中【Kindle漫画セール情報】
-
第8回
エンタメ第20巻”断罪の塔”まで読んだらもう引き返せない 『ベルセルク』第1～20巻まで実質74%オフの1冊あたり238円！【Kindle漫画セール情報】
-
第7回
エンタメどうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』 全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第6回
エンタメ荒川弘先生の「登場キャラ全員愛してほしい」願望が爆発してる『黄泉のツガイ』 最新第11巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第5回
エンタメ美少女に頼らない軽音部へバーチャル入部できる 『ふつうの軽音部』全9巻で3662円！ 最新刊は48%ポイント還元で残りは49%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第4回
エンタメNETFLIX配信開始の劇場アニメ原作 新装版『ひゃくえむ。』上下巻で実質1310円の48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第3回
エンタメ人が飯を食うことは、それだけでドラマだ『孤独のグルメ』 44%オフ！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ