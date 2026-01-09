人手による修正コストを削減、生成AI活用した「PDF構造化技術」でPDFデータを読み取るソリューション開始

Irwin&co株式会社は1月6日に、生成AIを活用した「PDF構造化技術」によってPDFデータを読み取る法人向けソリューションの正式リリースを発表した。同技術は、不動産マイソク（販売図面）、登記簿謄本、帳票等のPDF、PowerPoint・Excel等からエクスポートされたPDFが混在する非定型フォーマットにおいて、99.9％のデータ読み取り精度を実現するとのこと。従来のAI OCRでは避けられなかった「目視チェックと手修正」の手間を解消するという。

多くの企業がデータ入力業務の効率化を目的に「AI OCR（光学文字認識）」を導入しているが、作業が「期待したほど楽にならない」という声も聞かれるという。同社によると、その原因は従来のOCR技術が抱える構造的な課題にあるとのこと。PDFを画像として処理するため、読み取り精度は90％程度にとどまるそうだ。また、表組みや段組が複雑な書類では、どの数値がどの項目かを文脈から理解できずに正しくデータ化できない場合があるという。

同社では、AI OCRとは異なるアプローチで同システムを開発。従来のOCRがPDFを「画像（絵）」として読み取っていたのに対し、「PDF構造化技術」ではPDFを「意味と構造を持つ文書」として認識。テキストデータを含むPDFに対しては、テキスト情報を直接抽出し構造化し、精度を高めるとのこと。スキャンデータ等の画像PDFに対しては画像解析を行うハイブリッドな処理によって、全体として99.9％という読み取り精度を達成したという。