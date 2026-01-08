Web会議の準備や進行、フォローアップなど会議の生産性向上を支援、AIエージェント「MANA Meeting」提供開始

株式会社ギブリーは1月5日に、同社が提供する生成AI・AIエージェント活用プラットフォーム「MANA Studio（マナ スタジオ）」において、リアルタイム文字起こしとカレンダー連携で会議の生産性向上を図る「MANA Meeting（マナ ミーティング）」の提供開始を発表した。

「MANA Meeting」は、Web会議の進行を支援するAIエージェント。Web会議（Google Meet、Microsoft Teams、Zoom）を録画するとともに音声をリアルタイムに文字起こしし、AIが会議中の発言内容をその場で整理。議論のテーマや論点の可視化、決定事項／未決事項の整理、次に確認すべきポイントの提示を行うという。

また、会議予定（Google カレンダー、Microsoft Outlook）と連携し、会議の前後に発生する作業を円滑に進められるようにAIがサポートするという。会議の目的・アジェンダ案・確認論点の整理のほか、事前に共有すべき情報や関連資料の取りまとめ、会議直後の議事録・対応事項・フォローアップ文面の作成を支援。録画や文字起こし、議事録は組織内で参照・共有可能で、必要に応じて後からでも確認できるとのこと。

同社によると、多くの企業で「会議の生産性」と「会議で生まれた知見の組織内活用」が課題となっており、「会議そのものの在り方」を再設計する機能として「MANA Meeting」を開発したとのこと。リリース後も継続的に連携範囲の拡充や支援機能の強化を進めていくという。