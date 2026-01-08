リーンモビリティ 、都市型小型EV「Lean3」の市販車仕様を確定　2026年中に日本・台湾での販売開始を発表

リーンモビリティ株式会社は1月6日に、販売ブランド「Lean（リーン）」の設立と、都市型小型EV「Lean3（リーンスリー）」の市販車仕様を確定し、2026年中に日本および台湾での販売を開始すると発表した。

「Lean」は、同社が次世代マイクロモビリティを社会に届けるために立ち上げたという公式販売ブランド。「地球と、街と調和する豊かな移動体験によって、より楽しく活き活きと生活する。」のフィロソフィのもと新しい移動の形を提供する、としている。

「Lean3」は、前2輪操舵・後1輪駆動の3輪構造を採用した、全長2,470mm×全幅970mmのEV。独自の「アクティブ・リーン・システム」によって車体の角度を制御し、コーナリングや荒れた路面でも安定した走行を実現するという。航続距離は100km、エアコンを標準装備する。「Lean3」のメーカー希望日本国内販売価格は、税込169万8000円～（※補助金は含まず）。

「Lean3」市販車の主要諸元（日本仕様）は以下のとおり。

車両区分:第一種原動機付自転車（ミニカー）

全長×全幅×全高: 2,470mm×970mm×1,570mm

乗車定員: 1名

最高速度: 60km/h

航続距離: 約100km（WLTCモード値 Class1）

充電時間: 約5時間（AC200V普通充電）、約７時間（AC100V普通充電）

主要装備: エアコン、パワーウインドウ、デジタルメーター、プッシュ式シフト 等

安全装備: ELR付3点式シートベルト、車両接近通報装置、アクティブ・リーン・システム、前後ディスクブレーキ 等

販売・アフターサービスに関して、株式会社オートバックスセブンと業務提携に向けた基本合意書を締結したという。両者で協議していく提携の概要は、サービス体制（オートバックスグループを活用した整備対応）、販売方式（オンライン予約・店舗での実車確認・納車をサポート）とのこと。並行して、リーンモビリティによる直販等の体制も検討していくとしている。

今後の展開予定として、将来的には車両から収集した走行データを統合管理プラットフォーム「LeanX」に集約し、料金最適化・車体機能の維持向上・OTAアップデートを推進するとのこと。また、車両販売にとどまらず、利用価値を起点とした「Car Lifetime Value」モデルへと進化させ、都市交通のMaaS化、自動運転モジュールの導入、ロボタクシー運用までを視野に入れているという。