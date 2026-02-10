ASCII STARTUPについて

「日本は欧州よりポテンシャルがある」仏VCトップも期待するディープテック大国への道

Global Startup EXPO 2025レポート

特集
ASCII STARTUP イベントピックアップ
　国内スタートアップエコシステムのグローバル化を促進するため、日本が強みとするディープテック領域の技術やサービスの発信と、それらを支援する投資家や主要エコシステムらとの交流を目的とした国際カンファレンイベント「Global Startup EXPO 2025」が9月17日、18日に大阪・関西万博内の展示会場、EXPOメッセ「WASSE」にて開催された。

　経済産業省、近畿経済産業局、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、ジェトロが主催する本イベントは、「Shaping the Future with Startups ー Co-creation to Break Through Global Challenges ー」をテーマに、21の国と地域から145社が出展し、2日間でのべ9560人が参加した。37あるセッションおよび100社以上が登壇したステージピッチは一部をのぞいて英語で行われ、海外から100名以上参加した主要エコシステムのプレイヤーらへアピールすると同時に、直接のフィードバックやマッチングの機会も設けられた。

ユニコーンに近いディープテック領域の国際化を支援

　初日の開会あいさつでジェトロの石黒憲彦理事長は、2022年に始まった「スタートアップ育成5カ年計画」が折り返しを迎え、目標とする”日本発ユニコーン企業の100社輩出”に向けて、本イベントがマイルストーンになると述べた。続く基調講演には計画を立ち上げた岸田文雄元首相が登壇し、石破茂首相（当時）が視察に訪れるなど、政府が引き続きスタートアップ支援に力を入れていくことを強調した。

初日の基調講演には岸田文雄元首相が登壇した

　今回、ディープテック領域に注目した理由は、国際社会が直面する社会課題解決に必要な革新的技術を生み出す領域であり、ユニコーンの基準とされる「評価額10億ドル以上で未上場のスタートアップ」になる可能性が高いことがある。また、関西地域は日本が強みとする高い技術力を持つ研究機関や大学が集まり、企業との連携により多様な産業基盤とイノベーションを生み出していることも挙げられる。

　ユニコーンになるには海外からの資金調達も欠かせないが、一部海外VCから注目されているものの発信はまだ不足している。それ以外にも日本には眠ったままのシーズがまだ多くあり、本イベントを参加者側からも含めて広く発掘の機会につなげようとしているのが感じられた。

