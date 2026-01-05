ISS船内をバーチャル体験できる「ISS Simulator」、ライティング表現や操作性を向上したアップデート実施

株式会社スペースデーは12月26日に、国際宇宙ステーション（ISS）の船内環境をバーチャル空間で体験できる「ISS Simulator」において、ライティング表現や操作性を向上したアップデート実施を発表した。

「ISS Simulator」は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の協力を受け、国際宇宙ステーション（ISS）の3D空間やISS船内の環境をデジタル上に再現した、宇宙シミュレーターゲーム。微小重力環境や気流などの宇宙ステーション特有の環境をデジタル上に再現している。ゲームやエンターテインメント、教育事業での利用から、宇宙ロボットや宇宙実験のシミュレーションなどまで幅広い用途で利用できるという。

今回のアップデートの概要は、以下とのこと。

・船内の全ライティングを改善し、より現実のISS船内に近い光表現を実現

・太陽光の処理を見直し、自然でダイナミックな光の変化を再現

・一部メニュー画面のUI更新による操作性向上

・カメラ操作の切り替え機能を追加し、用途に応じた視点操作を選択可能に

・船内移動時にモジュールごとの名称を表示し、構造理解をサポート

・船内オブジェクトの調整による動作負荷の軽減

・開発環境をUnreal Engine 5.6へ移行し、今後の表現力・性能向上の基盤を整備

「ISS Simulator」は、ゲームプラットフォーム「Steam」からダウンロード可能。すでにインストールしている場合は、「Steam」を起動することで自動でバージョンの更新が進むという。