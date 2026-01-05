中長期戦略策定など企業の意思決定プロセスを支援、ナレッジプラットフォーム「CROSS Graph」リリース

CROSS Business Producers株式会社は、企業の中長期戦略策定をAIで支援するナレッジプラットフォーム「CROSS Graph（クロスグラフ）」を12月24日にリリースした。同社独自の「未来予測メソドロジー」と同社子会社である株式会社データリソースが提携する世界約200の調査会社が提供する調査データ、日本のAIスタートアップSparticle株式会社のAI技術、国産クラウドストレージ・プラットフォームを開発・提供するファイルフォース株式会社のセキュリティ基盤を統合。AIを活用して企業の中長期戦略や事業計画に直結するアウトプットを生み出すという。

「CROSS Graph」では、インターネット上の情報をもとにするのではなく、株式会社データリソースが提携する約200社の一次・二次調査データを基盤として産業・市場・技術トレンドを抽出し、そこに独自の未来予測ノウハウを重ね、「ファクトに基づいた未来シナリオ」を生成するという。

また、会議中の議論をAIがリアルタイムで構造化し、未来予測ストーリーや戦略KPI、リスクマップを「スライド化」して経営資料としてアウトプット。議論から生まれた知見は、AIが自動的にRAGデータベースとして整理。Sparticle株式会社の技術協力によるAIの文脈理解と、ファイルフォース株式会社の技術連携によるセキュアな環境下で、後日いつでも自社の未来予測を呼び出し、経営判断に活用可能とのこと。

そして、構築されたRAGを人格化し、各社専属のAIコンサルタントとして“キャラクター化”。AIコンサルタントが企業の思考を学び続け、企業文化やデータ、ビジョンを理解したうえで、音声・チャット・ビジュアルを通じて、社内外で「未来を語るアドバイザー」として機能するとしている。