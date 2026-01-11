Kindle漫画セール情報「推し漫」 第14回
冬アニメでリメイク第2期！不滅の学園オカルト漫画『地獄先生ぬーべー』『NEO』『S』全巻すべて1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月11日 17時00分更新
『地獄先生ぬ～べ～』シリーズがアニメ第2期の放送に合わせて全巻77円均一セール中です！ 今回を逃すと第3期放映まで待つことになりますぜ！
お年玉に余裕があったら第2部『NEO』と第3部『S』もどうぞ！
|地獄先生ぬ～べ～ 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)
地獄先生ぬ～べ～
真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)
全20巻（完結）
1540円（1巻あたり77円)
第1巻
77円 (通常価格 868円)
古典怪談から海外ホラー、学校の怪談まで守備範囲は広く、どの回から読んでもライトに楽しめるのも魅力。教師という職業が現実世界でまだヒーローだった時代の学校に、異能と怪異を持ち込んで昇華させたガチ名作。30年経った今でも人気が続いてるのがすごい。実は海外勢にも一定層ファンがいて、やはり今回の再アニメ化はかなり好意的に迎えられているようです。
本来のジャンプコミックスは全31巻で刊行されたけど、こちらは1巻あたりのボリュームを増した文庫版の再コミックス化版。
再アニメ化であらためてぬーべー好きになった方、こちらもお安くなってます。続編の『地獄先生ぬ～べ～NEO』。
地獄先生ぬ～べ～NEO
真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)
全17巻（完結）
1309円（1巻あたり77円)
さらに続く第3部の『地獄先生ぬ～べ～S』。
地獄先生ぬ～べ～S
真倉翔 (著) , 岡野剛 (著)
全4巻（完結）
308円（1巻あたり77円)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
