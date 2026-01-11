冬アニメでリメイク第2期！不滅の学園オカルト漫画『地獄先生ぬーべー』『NEO』『S』全巻すべて1冊77円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

作品紹介

霊能力「鬼の手」を持つ小学校教師・鵺野鳴介（通称ぬ～べ～）が、妖怪・怨霊・都市伝説の類を拳一つで分からせていく90年代週刊ジャンプらしい愛とパンチの霊障バトル譚。



古典怪談から海外ホラー、学校の怪談まで守備範囲は広く、どの回から読んでもライトに楽しめるのも魅力。教師という職業が現実世界でまだヒーローだった時代の学校に、異能と怪異を持ち込んで昇華させたガチ名作。30年経った今でも人気が続いてるのがすごい。実は海外勢にも一定層ファンがいて、やはり今回の再アニメ化はかなり好意的に迎えられているようです。



本来のジャンプコミックスは全31巻で刊行されたけど、こちらは1巻あたりのボリュームを増した文庫版の再コミックス化版。



