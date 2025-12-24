「ジージェネ」ダイヤ3000個もらえる手順を解説 Webストアはこちらです
バンダイナムコエンターテインメントは12月24日、Bandai Namco Entertainment Web StoreにiOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が対応したと発表。
現在ストア対応記念として、1回限定のダイヤ3000個無料配布をしている。ここではその手順を解説していこう。
・Webストアはこちら
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp
①データ連携
ゲーム内右下にある「メニュー」から「データ連携」を選び、バンダイナムコIDとジージェネのゲームアカウントを連携しよう。すでに連携済みの人は次へ。なお、IDの作成にはメールアドレスが必要だ。
②公式サイトからWebサイトへ
現在、「ジージェネエターナル」のゲーム内に直接Webストアへ移動するリンクは用意されていない（※今後追加されるかも）。そのため、ユーザーからは「ウェブストアどこ…？」と探す声も。
ゲームの「メニュー」から「公式サイトへ」を選び、【サイト下部にあるリンク】を押してストアへ移動しよう。もちろん、PCなどのブラウザから直接リンク先に飛んでもOK。
③受け取り手続き
Webストアにたどり着いたら、バンダイナムコIDとパスワードでストアにログイン。ジージェネとのデータ連携ができていれば、プレイヤーのランクが表示されるはずなので間違っていないか確認を。
あとは「ダイヤ3000個プレゼント！」となっている画像を押せば完了。最後に、ゲームに戻ったらメニューから「タイトル画面へ」を選び、ゲームの再起動を行おう。再びトップ画面になったら「商品付与」というアナウンスが表示され、ダイヤ3000個が使えるようになる。
Webストアでダイヤを購入する場合、ゲーム内で買うよりも少し増量される。運営にとってもユーザーにとってもWin-Winなので、課金する際はこちらのストアを利用することも検討してみてはいかがだろうか。
以上、「ジージェネ」におけるWebストアの利用方法を解説しました。お疲れさまでした。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
