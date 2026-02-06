バンダイナムコエンターテインメントは2月6日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、SSRユニット「アリュゼウス」とSSRキャラ「レーン・エイム」を全プレイヤーへ配布した。

これは、先日より始まっている劇場版「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」公開記念のプレゼント。以前もアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」放送中に関連するユニットやキャラを配布したことがあり、ユーザーからは好評を博してきた。

今回配布されたのは、劇場版に登場する機体とキャラクター。ユーザーからは「仕事が速い！」「えっ、アリュゼウスもらっていいの」「やっぱジージェネ運営わかってやがる！」「ありがとうありがとう」「神すぎる」「嬉しすぎてぶっ飛んじゃうZE」「あまりにカッコ良すぎて映画2周目行きたくなった」など、喜びの声が寄せられている。

いっぽう、「アリュゼウスisなに」「え、これどういうこと？映画見に行った方がいい？」「ジージェネユーザーで映画まだ観てないやつ…いねぇよなぁぁ!?……ってコト？」など、映画未試聴勢からは困惑の声が寄せられていた。

ゲーム内では専用のパネルミッションをクリアすることで、アリュゼウスを限界突破可能。特定の条件を満たすと「脱出機能」が働き、別ユニットに変化するギミックも用意されているファンサービスっぷりだ。ぜひゲットして映画の余韻に浸ろう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。