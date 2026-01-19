ジージェネ、開催中の「評価試験」に賛否　「いろんな機体使えて面白い」「ただただ面倒くさい…」

　バンダイナムコエンターテインメントは1月16日より、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にてストーリーイベント「機動戦士ガンダム MS IGLOO」を開催している。

　「IGLOO」が作中の一年戦争において、ジオン公国側の機体試験をするストーリーを描いていることから、従来と異なる「評価試験」というやり方を実施。シナリオに登場するユニットごとに用意されたミッションを達成することで報酬を獲得できる仕組みだ。

尖ったコンセプトの実験機が多く、熱い男たちのロマンが詰まっている

　ミッション内容は特定のステージで「●ターン以内にクリアせよ」「この機体を編成して●体の敵を倒せ」「SRユニットを●体以上編成せよ」といったもの。低難易度のノーマルと、高難度のANOTHRステージが用意され、初心者から上級者まで楽しめるようになっている。

人気の高いエピソード「軌道上に幻影は疾る」もバッチリ収録！

　楽しんでいるユーザーからは「いろんな機体使えて面白い」「ガシャ機体でゴリ押しするだけじゃないのがいいね」「レベリング周回楽しすぎますわ～」「やっぱ同年代の機体で編成するのが楽しいのよ」「やり甲斐ある」など好評の声。

　一方で、一部のユーザーからは「ただただ面倒くさい…」「初めてきついと思った」「この形式を別作品で繰り返すのはやめてくれ」「達成感ないんだが」「辞める人が増えそう」などの声が寄せられていた。

　本イベントを楽しむユーザーも「ステージごとに機体編成やり直すのが面倒」「UIが不親切」という点は同意しており、次回以降のイベントでのブラッシュアップに期待される。個人的には、ミッションの進捗がステージ上ですぐわからないのと、ミッション対象の機体がガシャ産の機体と混ざってしまうのがやや気になった。

イベントでもらえるミッション対象の「ヅダ（耐久型）」と、ガシャで手に入る「ヅダ（支援型）」。イラストが同じだから間違えやすい

ちなみにミッション内容は、機体編成時には画面左下の「評価試験」ボタンから確認可能。わざわざイベントのトップ画面まで戻る必要はない

ステージプレイ中は右上のバトルメニューボタンから確認できる。まだクリアしてない人は参考まで

 

