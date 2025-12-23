バンダイナムコエンターテインメントは12月23日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」のアップデートを実施した。

今回は新たな強化機能として「SSP化」が実装。レアリティSSR以下のユニットを対象に、レベル上限を100まで解放する「SP化」を経て、さらに強化できるものだ。

実装前は「攻撃力がURユニットに近づく」程度の強化を想像していたのだが、それどころではない強化となっていたことに驚きを隠せない。

まずユニットのパラメーターが上がるのは前提として、武装の射程が伸びる、移動力が5→6に増える、EX武装に迫る新武装が追加されるなど、場合によってはURユニットを超える使い勝手にも「化ける」調整となっていた。

ユーザーの間では「迷わず●●をSSP化しました！」「見て、俺の最強の●●！」「心に従え…！」など、性能云々より好きな機体を強化する声も。実装直後の今はSSP化用の素材も貴重だが、今後続々と入手しやすくなっていくと思われる（SP化もそうだった）。

筆者が観測した範囲では、以下のユニットが性能面で注目されていた。迷ったらこの辺りを強化するといいかもしれない。

●耐久型のSSR「ゴッドガンダム」「GNアーマー TYPE-E」などの新武装に“先制攻撃”が付いているのが非常に強力。味方を守りながら攻撃できる。

●SSR「レジェンドガンダム」新たにマップ兵器を獲得。使い勝手が増している。

●SSR「ウイングガンダムゼロ」アビリティにテンション「超一撃」時ビーム射程＋1が追加されている、ヤバい。

●SSR「GQuuuuuuX（オメガ・サイコミュ起動時）」近接バ火力で猛威を振るったあの機体が、移動力5→6で迫りくる悪夢。

なお、実際にやってみてわかったが、SSP化したあとの「カスタムコア」強化で強化素材が“ごっそり”持っていかれる。これはそうホイホイ量産できるものではないと感じた。

また、今後のロードマップを発表する生配信番組を、本日20時より放送する。今後追加される作品情報をはじめ、ガシャ、イベント、アップデート情報などが明かされる予定だ。

クリスマス直前となる今回の配信で何が発表されるのか、続報に期待しよう。

